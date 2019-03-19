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Революция в системе субсидии: Розенко рассказал о плюсах монетизации и комфортной экономии

Главная » Последние новости » Новости экономики » Революция в системе субсидии: Розенко рассказал о плюсах монетизации и комфортной экономии
 
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Во вторник, 19 марта под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко проходит селекторное совещание по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал о том, как в Украине меняется система субсидирования: , информирует enovosty.com/news.

«В стране была осуществлена ​​масштабная революция в системе субсидии. Я думаю, что сейчас мало кто помнит, что еще 4 года назад для того чтобы оформить субсидию надо было пройти десять кругов ада, заполнить декларации на десяти страницах простоять километровые очереди. После реформирования системы субсидий мы фактически это сделали очень быстро, система субсидий стала простой и открытой. Ранее два раза в год человек должен был обновлять данные, писать заявления, заполнять декларации и обращаться в управление соцзащиты. Теперь это происходит в автоматическом режиме и это является одним из этапов реформы, который мы уже прошли. Монетизация полностью соответствует стратегии реформирования системы субсидии, которую мы начинали еще три года назад», — рассказал Павел Розенко.

Кроме того, он рассказал о том, сколько именно в среднем получают на руки получатели субсидии:

«Сегодня в соответствии с постановлением Правительства, денежная форма применяется к получателям субсидии с октября-декабря 2018 году. По нашем расчетам, 3,5 млн домохозяйств должны получать субсидию наличными. Средний размер субсидии составит 1676 гривен. Аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019 года. Человек получает на руки реальный ресурс и после уплаты всех необходимых платежей у нее остаются реальные суммы экономии, которые он может использовать по своему усмотрению в зависимости от своих приоритетов и интересов. Обратите внимание, что на сегодня сложились прекрасные условия для экономии денежных ресурсов. В начале марта установилась плюсовая температура. Сегодня температурный режим в стране в зависимости от региона установился на уровне от 5 до 15 градусов. Люди имеют возможность экономить на отоплении в комфортном режиме».

Читайте: Кабмин продолжает работать над улучшением пенсионной системы, - Розенко

Павле Розенко рассказал о том, что в марте и апреле мае люди получат субсидии в полном размере. Он также отметил, что в следующем году суммы могут увеличиться.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 96

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