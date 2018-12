Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

Человек дня – Елизавета Яхно, украинская спортсменка, которая получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов этого года по версии Международной федерации плавания. Она стала лучшей синхронисткой мира. В этом году Яхно завоевала золотую, пять серебряных и бронзовую награды на Чемпионате Европы по плаванию, информируют Экономические Новости.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 — Yelizaveta Yakhno (UKR) 🏆🇺🇦

What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y

— FINA (@fina1908) December 16, 2018

