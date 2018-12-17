Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

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В США сделали важное заявление о поставках оружия в Украину, Евросоюз намерен продлить санкции против России, а прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли в новую церковь, — такими были новости сегодня, 17 декабря.

Человек дня – Елизавета Яхно, украинская спортсменка, которая получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов этого года по версии Международной федерации плавания. Она стала лучшей синхронисткой мира. В этом году Яхно завоевала золотую, пять серебряных и бронзовую награды на Чемпионате Европы по плаванию, информируют Экономические Новости.

Заявление США

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что пока у Украины есть необходимость в вооружении, США продолжит помогать нашей стране. Уже в ближайшие два месяца Пентагон намерен поставить нашей стране оружие.

Евросоюз продлит санкции против России

Сегодня, 17 декабря, послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций против Российской Федерации еще на полгода. Продлить намерены санкции, введенные в 2014 году после аннексии крымского полуострова. Вместе с тем, Керченский кризис не был учтен.

Крушение СУ-27

В интернете уже появились снимки с места падения Су-27 под Житомиром. Истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины потерпел крушение, пилот погиб. Причины катастрофы пока неизвестны.

Прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли в новую церковь

В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

«Москитный флот»

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал о том, что Украине необходимо создать флот из малых кораблей для защиты от РФ в море. Он рассказало том, что нашей стране нужно как можно скорее построить «москитный компонент» корабельного состава, который мог бы быстро реагировать на все угрозы и имел бы достаточный боевой потенциал.

Провокационный вопрос

Сегодня глава МИД Росии Лавров заявил о том, что Украина якобы готовит провокацию у админграницы с Крымом в конце этого месяца, чтобы продлить военное положение. Премьер Украины Владимир Гройсман ответил на слова главы внешнеполитического ведомства, заявив о том, что Лавров «сам это придумал» и Украине никогда не создавала и не будет создавать прецедентов.

Как выросли цены

Сегодня в Госстате рассказали о том, как в Украине выросли цены. Оказалось, что больше всего с начала года в стране подорожали овощи, продукты из зерновых и проезд в общественном транспорте. Несколько подешевели за этот период яблоки, гречка и сахар.

Погода в Украине: будет морозно

Синоптики предупреждают о том, что в ближайшую неделю в стране ожидаются морозы, местам снег и мокрый снег. В украинской столице ночью температура опустится до девяти градусов, днем, 18 декабря, -4-6 градусов.