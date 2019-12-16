Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего

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Одобрение более чем двумя третями Палаты представителей США санкций против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2», вызвало смешанные чувства. С одной стороны, это давно ожидалось, но рассчитывали на более объемные меры, чем получилось на выходе. С другой стороны, лучше так, чем просто разговоры на эту тему, длившиеся долгие месяцы.

Итак, нижняя палата американского Конгресса проявила большое единодушие, одобрив санкции в отношении «строителей обходных потоков». За это решение проголосовали 337 членов палаты представителей из 435 возможных, против — 49 конгрессменов, в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый депутат, информируют Экономические Новости.

Таким образом, несмотря на то, что демократы дали значительное число противников санкций, в целом голосование показало знаменательное единение республиканцев и демократов в этом вопросе. Впрочем, этого следовало ожидать, поскольку, наряду с главным промоутером санкций против «Северного потока» сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом, законопроект о санкциях вносила также демократ и сенатор от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин, выражающая, надо полагать, мнение значительной части демократов. Единство во мнении по данному вопросу обоих лагерей американского политикума является весьма показательным.

Такое решение не только налагает собственно санкции, но также вносит определенные нормы в оборонный бюджет на 2020 год. Причем санкции касаются строителей как «Северного потока- 2», так и «Турецкого потока». Принятое решение гласит, что санкции сохранят свое действие также в том случае, если трубопроводы изменят свои названия.

Что решили и как это будет действовать

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Санкции непосредственно коснутся задействованных в указанных трубопроводных проектах судов для прокладки труб в море на глубине 100 футов и ниже. Также санкции будут наложены «на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта либо способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов».

По мнению упомянутого республиканца-сенатора Теда Круза, «введение санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, приведет к прекращению существования этого проекта, поскольку у России нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря». Круз полагает, что в самом крайнем случае введение таких санкций задержит сооружение трубопроводов более чем на год.

Следует отметить, что Круз считает «Северный поток» чуть ли не мировым злом. Он объявил своего рода «крестовый поход» этому проекту, называя его «сговором Меркель и Путина».

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Кроме прочего, санкции предполагают, что совладельцам и сотрудникам компаний, попавшим под санкции, будет отказано в выдаче американских виз, а уже действующие визы будут аннулированы. Кроме того, недвижимость, имущество и прочие активы таких лиц на территории США будут заморожены, то есть они не смогут ими распоряжаться.

Для окончательного введение санкций требуется их одобрение Сенатом, то есть верхней палатой Конгресса, а также подписание соответствующего документа Дональдом Трампом. Голосование в Конгрессе намечается на ближайшее время. Наблюдатели пока не видят особых препятствий дальнейшему успешному прохождению и окончательному принятию документа о санкциях.

В случае окончательного принятия дальнейший алгоритм будет следующим: в течение двух месяцев Государственное казначейство США и офис Госсекретаря, являющийся, как известно, аналогом нашего Министерства иностранных дел, должны подать в комитеты Конгресса США совместный доклад, содержащий перечень юридическаих и физических лиц, которые подпадают под санкции. После вступления в силу закона лицам, в него вошедшим, дается 30 дней на то, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов, чтобы не попасть под санкции.

В «Нафтогазе Украины» считают такие санкции действенными, поскольку Россия не имеет соответствующей техники, а потому вынуждена пользоваться услугами зарубежных компаний, которые такими технологиями располагают, равно как использовать для прокладки подводных трубопроводов специальные иностранные суда и оборудование.

Ожидали большего, и почему этого не случилось

В то же время, изначально ожидались куда более жесткие американские санкции в отношении значительно более широкого круга лиц.

Предлагаемые санкции коснутся, например, Allseas Group SA — швейцарской компании с голландскими корнями, которая специализируется на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, подводном строительстве. Компания располагает судами, технологиями и оборудованием. Здесь, вроде бы, все понятно, особенно если учесть швейцарскую, а не евросоюзную юрисдикцию компании, о чем ниже.

Однако Allseas – это всего лишь только исполнитель, подрядчик. Дают деньги и «заказывают музыку» куда более серьезные компании, причем далеко не только «Газпром».

Ранее высказывались предположения, что санкции коснутся европейских участников проекта «Северный поток». Известно, что финансирование проекта ведут и в консорциуме участвуют французская компания Engie, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Это крупные транснациональные компании с европейскими корнями, несомненно, имеющие, в том числе, интересы в Америке, а потому логично было бы ввести санкции и против них, но на такие санкции американцы не решились.

Почему? Потому что это приведет к полномасштабной торгово-экономической войне между Старым и Новым светом, чреватой непредсказуемыми последствиями для глобальной экономики, да еще в условиях уже идущей аналогичной войны между Америкой и Поднебесной. Одно дело «зацепить» морскую фирму-трубоукладчика из Голландии, пристроившуюся в сухопутной, но низконалоговой для иностранцев Швейцарии, а другое — затронуть одновременно целый ряд транснациональных нефтегазовых корпораций, имеющих мощное политическое лобби, в том числе в Америке. Можно с уверенностью сказать, что, если бы указанные энергокомпании имели шансы попасть в санкционные списки, голосование в Палате представителей США могло бы иметь совершенно другие результаты, и решение вообще могли бы и не принять.

В Евросоюзе зазвучали недвусмысленные угрозы ввести ответные меры против американского бизнеса, который имеет в Европе огромные интересы, активы и прочее. Прежде всего прозвучали угрозы ввести экспортную пошлину на сжиженный сланцевый газ, с которым американские компании сейчас выходят на европейский энергетический рынок.

Недавно глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в случае ввода Америкой санкций против стран и/или компаний, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток-2», Германия может ввести ответные санкции, например, в виде пошлин на американский сжиженный природный газ (СПГ).

Следует понимать, что в этом мире все очень непросто, и глобальными игроками движет отнюдь не альтруистическая любовь к справедливости.

Одной из глобальных целей Америки в последние годы стал выход американского сжиженного газа на европейский рынок. Но рынок этот перенасыщен, желающих поставлять энергоносители в богатенькую платежеспособную Европу хватает с избытком. Достаточно вспомнить хотя бы Алжир и Катар. На европейский рынок под патронатом и при активном участии Турции рвется Азербайджан с его богатыми запасами месторождения «Шах Дениз» и другие. К европейскому рынку присматривается даже бывшая советская Средняя Азия, но там есть мощный конкурент в потреблении в лице Китая. Словом, чтобы застолбить место под солнцем на европейском рынке, американцам нужно кого-то на этом рынке подвинуть, а лучше выдавить с него совсем. В качестве такой мишени они выбрали «Газпром», использовав момент обострения украино-российских отношений из-за московской агрессии и окончания срока действия контракта на транзит российского газа в Европу в условиях, когда «Северный поток» полностью не достроен, а его вывод на проектную мощность является вопросом будущего.

Не будем сейчас вдаваться в подробности о том, что американский сжиженный природный газ (СПГ) пока что существенно дороже российского. К тому же, доставка СПГ из-за океана еще в достаточной мере не налажена из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Все это проблемы не завтрашнего дня, а отдаленного будущего.

Словом, следует понимать, что борьба американцев с «Северным потоком» – это вопрос, прежде всего, геополитических и экономических интересов, а не помощь Украине и ограничение влияния Москвы.

Очевидно, что в случае, если американцам удастся наладить поставки СПГ в Европу и его продажу там, вытеснив Москву, то Украина точно так же потеряет транзит, как и в случае полноценного запуска «Северного потока».

А если «Баба Яга» будет против?

Правда, заявление указанного немецкого депутата о введении Германией пошлин на американский СПГ следует воспринимать со значительным скепсисом. Дело в том, что, будучи членом Евросоюза, Германия сама по себе поднять ввозные таможенные пошлины на что-либо, включая газ, не может. Таким вопросами в Евросоюзе занимается Еврокомиссия (ЕК). Можно, конечно, говорить о том, что Германия является в ЕС «самой главной среди равных», а потому может продавить нужное решение ЕК своим авторитетом. К тому же, буквально недавно ЕС возглавила немка Урсула фон дер Ляйен. Но все же, решения в ЕС принимаются консенсусом, и далеко не все страны настроены резко антиамерикански. Многие государства имеют свои интересы, которые расходятся с интересами Германии. Многим странам газовые разборки Германии и США могут быть безразличными, но они не захотят ссориться с заокеанским гегемоном.

Собственно, и германского авторитета для продавливания подобных решений может уже и не хватить. После мигрантского кризиса Германия уже не та. Большой урон ее авторитету нанес намеченный на 2021 год уход с политической арены Ангелы Меркель и неопределенность с ее преемником. Да и авторитет самой Меркель после мигрантского кризиса тоже уже не тот.

Наконец, есть страны, которые являются проамериканскими, и слишком антиамериканские решения могут просто заблокировать. Ярчайшим примером здесь может служить соседняя Польша, которая часто выступает откровенным союзником США. К тому же, Польша, которая, кстати, настроена весьма враждебно против «Северного потока», демонстрирует, пусть и с «выкрутасами», но все же политику отказа от российских энергоносителей с переходом на сжиженный газ, в том числе американский. Выражается это, прежде всего, тем, что Речь Посполитая усиленно строит на своем Балтийском побережье инфраструктуру по приему сжиженного газа.

Словом, введение Европой любых экономических санкций против Америки, равно как и пошлин на энергоносители, это не такое простое дело.

Поэтому, повторим, растиражированное московскими медиа заявление Клауса Эрнста, депутата бундестага от левой партии Die Linke, которая «не ровно дышит» к Москве, следует воспринимать достаточно критически. Хотя и отметать такую возможность не стоит.

А теперь об Украине

Сейчас трудно сказать, насколько эффективными окажутся санкции США против строителей «Северного потока- 2», конечно, если эти санкции будут окончательно введены. Точно так же пока трудно сказать, какие ответные меры предпримет Европа и предпримет ли она их вообще. Но вот Украина, как ни парадоксально на первый взгляд, кроме выигрыша от возможного стопора в строительстве «Северного потока-2», вполне может поиметь проблемы, если нынешняя власть, как и предыдущая, полезет в чужие «разборки».

Напомним, что прошлая власть и некоторые грантоеды из шкурных побуждений совершенно безответственно втянули страну в заокеанские разборки между демократами и республиканцами, точнее Трампом, который, строго говоря, не совсем республиканец. Тем самым было осложнено и без того незавидное положение Украины в условиях московской агрессии, о чем приходилось неоднократно писать.

Нечто подобное может произойти и в этот раз. Не успели за океаном принять решение о санкциях, к тому же, как видим, решения эти являются далеко не радикальными, как в Украине уже зазвучали бодрые голоса разнокалиберных чиновников о радостной поддержке американских санкций. Подобные заявления слышались из «Нафтогаза», из МИД от бывшей замминистра Елены Зеркаль и так далее.

Что значит в данном случае «поддержка Украиной американских санкций против строителей трубопроводов»? Если честно, то ничего, кроме громких заявлений, рассчитанных на обретение благосклонности за океаном.

Такие санкции – таки да! – на руку Украине, да и то, как сказано выше, в кратко- и среднесрочной перспективе, пока американцы на сумеют залить Европу своим сжиженным газом. Конечно, если сумеют… Действительно, Украина должна этим умело воспользоваться, сумев навязать Москве максимально долгосрочный и выгодный нам контракт. Но следует, повторим, как можно меньше орать на весь мир о своей поддержке чего-то там, на что мы реально не влияем, опять влезая в чужие разборки.

Возможные последствия уже прозвучали в заявлении упомянутого выше депутата бундестага Клауса Эрнста.

«Украина получила и получает политическую и финансовую поддержку от Евросоюза и в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику. Это ставит под вопрос эту помощь от Евросоюза», – заявил депутат бундестага Клаус Эрнст. Как говорится, комментарии излишни.

Действительно, Украина должна работать с европейскими партнерами в вопросе «Северного потока». Украина, повторим, должна использовать возникшую заминку в сооружении трубопровода и американские санкции для выколачивания из Москвы максимально выгодных для себя условий транзита. Но украинским политиканам, чиновникам и прочим персонажам надо как можно меньше – пардон! – «трындеть», делая громкие, но совершенно глупые заявления и влезая в чужие разборки. Достаточно того, что теперь копеечная американская военная помощь ставится администрацией Трампа в зависимость от того, будет ли Украина давать компромат на основного пока оппонента Трампа на предстоящих выборах – Джозефа Байдена.

А сейчас наши недалекие функционеры пиарятся громкими дурацкими заявлениями о поддержке американских санкций против строительства трубопроводов. Очевидно, это будет запрет швейцарским сухопутным кораблям швартоваться у причала какой-нибудь Голой Пристани! Так и вспоминается Остап Бендер с его Нью-Васюками!..

Что же касается собственно готовящихся американских санкций, то, несмотря на их явную ограниченность, лучше уж меньше, чем совсем ничего!