В Керченском проливе становится все теснее: Москва грозит войной Украине и НАТО

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Ситуация вокруг Керченского пролива снова накаляется. Аннексировав Крым, а затем приватизировав Азовское море на глазах безучастно смотревшего на это «развитого Запада», Москва теперь нагло устанавливает некие «процедуры прохода» в Азов через Керченский пролив, а тем, кто оные процедуры будет нарушать, грозит войной. Угрозы эти адресованы Украине и Западу в лице НАТО.

Именно с таким заявлением Совет федерации России выступил совсем недавно, за несколько дней до второго тура президентских выборов в Украине, информируют Экономические Новости.

Напомним, что именно Совет федерации (Совфед) в 2014 году формально дал Путину право ввести войска на территорию Украины, точнее в Крым, поскольку наличие российских войск на Донбассе Москва, невзирая на массу подтверждающих фактов, тупо отрицает, прикрываясь знаменитым «их-там-нет». Собственно, Совфед мог Путину никаких разрешений не давать, а Путин вполне может себе позволить «класть прибором» на наличие или отсутствие разрешения какого-то «совфеда», которым им же, Путиным, и создан, но псевдодемократическую показуху в Москве любят. Дескать, у нас есть и конституция, и закон, и законные процедуры…

Обстановка вокруг Азово-Керченского вопроса накалилась, напомним, 25 ноября 2018 года, когда два украинских бронекатера и буксир предприняли попытку пройти проливом из Черного в Азовское море. Послать наших парней на двух речных «плоскодонках» производства фирмы Порошенко против на порядки превосходящих сил московского Черноморского флота – это афера отечественной власти, в явные причины которой сейчас вдаваться не будем, поскольку об этом в свое время много говорилось. Результат был плачевным: все 24 моряка были задержаны российской ФСБ и сейчас находятся в Москве под судом по обвинению в незаконном пересечении границы, суда также задержаны.

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Цинизму Кремля нет предела! Безнаказанно захватив на глазах Запада Крым, Москва грубо нарушила признанные международным сообществом границы, присвоив Керченский пролив и фактически Азовское море, а теперь заявляет о нарушении границ того, что незаконно захвачено и на что прав Москва не имеет!

В свою очередь, Украина обвинила Москву в агрессии, Порошенко ввел частичное военное положение на месяц. ВМС Украины распространили заявление о том, что заранее предупредили российскую сторону о проходе наших кораблей, а корабли были захвачены, когда возвращались в Одессу, не получив разрешение на проход через пролив.

Перед первым туром выборов во власти опять пошли разговоры о возможном «походе на Керчь», но с участием кораблей НАТО в качестве прикрытия. Но Запад участвовать в этой затее не согласился, и вообще отношение Запада к этому является сложным и неоднозначным.

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Прежде всего, от отправки своих кораблей в Азово-Черноморский регион отказалась канцлер Германии Ангела Меркель, мотивируя риском втянуть Германию в российско-украинский вооруженный конфликт. Тем более что выгодное для Германии экономическое сотрудничество с Москвой продолжается, несмотря на формально существующие экономические санкции, свидетельством чего служит скорое окончание второй очереди газопровода «Северный поток».

Штаты настроены более решительно, поскольку их целью является расстроить сотрудничество Европы с Кремлем в энергетической сфере и потеснить Москву на европейском газовом рынке, чтобы зайти на него с американским сланцевым газом. В этом смысле кое-кто в Америке не против принять номинальное участие в украино-российском конфликте, в том числе в «походах на Керчь», но так, чтобы в этом поучаствовали европейские партнеры по НАТО, прежде всего Германия, а иначе это особого смысла для Вашингтона не имеет. К тому же, далеко не все в Штатах готовы поддерживать действующую пока в Украине власть. Трамп и многие в его окружении не могут простить Порошенко и компании поддержку Хиллари Клинтон, дела Манафорта и подобных деяний, которые у Трампа расценивают как вмешательство в американские выборы, чего за океаном очень не любят.

В итоге, как только стало известно, что Германия участвовать в «походе на Керчь» не намерена, интерес Вашингтона к этому вопросу резку упал, и затея Порошенко повторить керченский поход западной поддержки не получила.

Однако ведь Москва грубо нарушает международные нормы, самочинно устанавливая границы. На Западе, прежде всего за океаном, понимают, что безнаказанность будет провоцировать дальнейшую эскалацию московской агрессии в регионе, чреватую непоправимыми последствиями. К тому же в избирательный период Украина ослаблена нынешней нестабильностью.

Поэтому 3 апреля в НАТО объявили о том, что альянс готовит некий пакет мер противодействия Москве в Черноморском бассейне. Формально в пакет должна войти и отправка в Черное море военных судов НАТО для проводки украинских кораблей через Керченский пролив. Впрочем, складывается впечатление, что эта инициатива принадлежит исключительно американцам, возможно, Британии, и вряд ли поддерживается европейскими членами альянса, прежде всего Германией.

Во всяком случае, с заявлением об указанном пакете мер выступила представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон. Пакет был назван ею «ответом США и НАТО на угрозы со стороны России». Но и она предполагаемые меры назвала только «наблюдательными», хотя и анонсировала заход в Черное море большого количества кораблей НАТО, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.

В ответ на подобные намерения США 10 апреля прозвучало грозное заявление Совета федерации России. Суть заявления состоит в том, что нарушение установленных Москвой процедур прохождения незаконно захваченного ею Керченского пролива может привести к вооруженному конфликту России с Украиной, в который может оказаться вовлеченным североатлантический альянс.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», – говорится в заявлении Совета федерации.

Совфед выразил озабоченность тем, что НАТО наращивает военное присутствие в Черном море. При этом Москва пытается ответственность за свои агрессивные действия переложить на других, то есть на Грузию и Украину, а также на НАТО, которая к конфликтам в Грузии и в Украине никакого отношения явно не имеет.

«Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры», – говорится в заявлении Совета федерации.

Обращает на себя внимание тот факт, что в заявлении Совфеда в контексте конфликта с Украиной упоминается только «Керченский поход» в ноябре 2018 года. Как будто не было ни аннексии Крыма в 2014 году, ни войны на Донбассе, продолжающейся пять лет, участие в которой России уже невозможно скрыть никакими разговорами на тему «их-там-нет».

Таким образом, Москва играет на опережение, сигнализируя НАТО о том, что не следует вторгаться в зону ее интересов в азово-черноморском регионе и фактически угрожая войной.

Перспектива, действительно, выглядит крайне угрожающей, причем для обеих сторон. Кремль не сможет допустить, чтобы корабли НАТО дефилировали в Керченском проливе под скандальным мостом. Кроме сугубо морально-геополитических потерь, поскольку Москва перестает быть безраздельным хозяином в регионе, который считает своей вотчиной, это чревато морально-внутриполитическим ущербом, поскольку российский электорат увидит, что его власть во главе с Путиным не такая «крутая», как рассказывают. Для России такая утрата авторитета власти чревата тяжелейшими последствиями. Но если Москва будет препятствовать проходу НАТОвских кораблей в Керченском проливе – это будет означать войну с НАТО с непредсказуемыми последствиями для всех, включая Украину