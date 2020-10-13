Майдан в Кыргызстане: «Кыргыз-буза» — третья серия

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На днях Кыргызстан вырвался в лидеры по количеству майданов, уверенно обогнав в этом вопросе Украину. За 15 лет в этой среднеазиатской стране разыгрывается уже третий майдан.

Поводом для протестов стали фальсификация, по мнению оппозиции, результатов выборов в местный парламент с колоритным названием Жогорку Кенеш. Выборы проводились 4 октября 2020 года, сразу после них начались протесты, информируют Экономические Новости.

Краткое введение в киргизские реалии

Реальными причинами являются нищета значительной части населения, а также вопиющее неравенство и социальная несправедливость. Еще одной важнейшей причиной является криминализация страны, разделенной на мафиозные кланы-землячества, свидетельством чего стал захват криминальными элементами в ходе нынешнего майдана государственных постов и экономических активов, прежде всего месторождений золота и других полезных ископаемых. Кстати, лицензиатами по разработке этих месторождений являются преимущественно иностранные компании, преимущественно российские и китайские.

Есть и конспирологическая версия о том, что протесты были подготовлены сторонниками известного Фетуллы Гюлена, турецкого проповедника, которого режим Эрдогана объявил террористом, в связи с чем Гюлен уже более 20 лет проживает в США, но якобы создал по всему мусульманскому миру сеть своих последователей. Давать оценку этой версии сложно, тем более что криминальная версия выглядит сейчас самой предпочтительной, ибо подтверждается происходящим в Кыргызстане.

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К тому же события в Киргизии могут «раскачать» весь этот неспокойный регион. Когда писался этот текст, в соседнем Таджикистане, где в 1990-х шла гражданская война и где уже 28 лет бессменно правит Эмомали Рахмон, проходили выборы президента, которые местная оппозиция призвала бойкотировать. Неспокойно, прежде всего на межнациональной почве, и в соседнем Узбекистане. Любое ослабление власти в этих кланово-коррумпированных странах чревато всплеском исламского радикализма, который правящие режимы этих стран пока что в состоянии подавлять, за что их более или менее терпят и Москва, и Запад, и Китай, имеющий в регионе экономические и геополитические интересы. То же самое следует сказать и о клановых «разборках».

К тому же между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном имеют место взаимные территориальные претензии и межнациональная вражда в знаменитой Ферганской долине, густонаселенной области со смешанным национальным составом и преимущественно прозябающим в нищете населением, с неоднозначно проведенными в советское время административными границами между бывшими республиками, которые теперь стали государственными границами. Впрочем, в этом регионе бывшего Кокандского ханства провести границы так, чтобы все остались довольными, в принципе невозможно.

Таково очень краткое изложение того «букета» социальных, политических и национальных проблем и противоречий, которые делают этот регион очень взрывоопасным. Малейшее обострение внутри этих стран или в отношениях между ними чревато очень тяжелыми последствиями.

Майдан — любимая киргизская народная забава

Неожиданно всплывшее в медиа сравнение событий в Беларуси и в Кыргызстане плохо выдерживает критику. Начиная с 1994 года, власть в Беларуси не менялась, и выросло уже целое поколение белорусов, которые не знают другой власти, кроме власти Лукашенко со всеми ее плюсами и минусами.

В Кыргызстане в течение 15 лет в1990-2005 годах также существовала несменяемость власти в лице «бесконечно первого президента независимого Кыргызстана» Аскара Акаева, который избирался на пост главы государств, без преувеличения, множество раз, причем разными способами, а именно — парламентом, на прямых выборах, на референдумах. Но в 2005 году в одно время с нашей «помаранчевой революцией» в Киргизии случилась «тюльпановая революция», сопровождавшаяся массовыми беспорядками и стычками, и Аскару Акаеву, доктору физико-математических наук, академику, ученому, внесшему значительный вклад в науку на границе оптики и кибернетики, пришлось бежать из страны и принять политической убежище в Москве, где он по сей день занимается научно-педагогической деятельностью. Ему, членам его семьи и окружению вдогонку в Киргизии были выдвинуты обвинения в коррупции, хищениях и так далее. Насколько можно понять, обвинения эти местами весьма оправданные.

Ну, а дальше пошло, как говорится… Президентов Киргизии стали с завидной регулярностью менять либо путем переизбрания, либо посредством «революционного катапультирования» с занимаемых должностей. К тому же в дальнейшем пост президента Кыргызстана стали занимать персонажи, мягко говоря, сильно уступающие Аскару Акаеву в интеллектуальных достижениях.

На волне «тюльпановой революции» и борьбы с коррупцией после выборов к власти в 2005 году пришел Курманбек Бакиев. В 2009 году он был переизбран на пост президента, но при подозрительно высокой явке и количестве голосов, в связи с чем сразу же началось оппозиционное движение за его отставку ввиду подозрений в подтасовке результатов волеизъявления. Кроме того, Бакиева обвиняли в коррупции и связях с организованной преступностью, позиции которой в Киргизии настолько сильны, что криминальные авторитеты даже открыто занимают государственные должности. Окончилось это в апреле 2010 года новым майданом, точнее, если не революцией, то переворотом на фоне массовых протестов, вылившихся в достаточно жесткие столкновения. Будучи фактически свергнутым, Бакиев сбежал из Бишкека, заявлял о переносе столицы в Джалал-Абад или Ош, но затем все же согласился на отставку и передачу власти Временному правительству, после чего убыл в Беларусь якобы по личному приглашению Лукашенко, получил там политическое убежище и, по имеющимся данным, до сих пор там пребывает. Запрос прокуратуры Киргизии об экстрадиции Бакиева прокуратура Беларуси не удовлетворила. На родине Бакиеву, как и всем, «шьют» коррупцию, разворовывание публичных денежных средств, злоупотребление служебным положением так далее. Он заочно приговорен в Киргизии к 24 годам колонии усиленного режима.

Таким образом, в отличие от европейской Украины, среднеазиатский Кыргызстан является более продвинутым государством в том смысле, что проштрафившихся президентов здесь судят и дают сроки немалые, пусть даже и заочно.

После полутора лет правления Временного правительства в октябре 2011 года президентом Киргизии был избран Алмазбек Атамбаев, вступивший в должность 1 декабря 2011 года. Правление его ознаменовалось скандалами на тему коррупции, связей с криминалитетом и непотизмом. Результатом последнего стало назначение на ответственные посты водителей и телохранителей, не говоря о родственниках, причем один из таких незаслуженно возвысившихся телохранителей был — ни много ни мало! — осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство 8 человек, но при президентстве Атамбаева его выпустили на свободу по амнистии. В 2016 году Атамбаев провел референдум по внесению в конституцию поправок, которые общественность назвала узурпацией власти. Конец «царствования» Атамбекова в 2016-2017 годах ознаменовалось уголовным преследованием и судебными исками против журналистов, оппозиционных политиков, активистов, правозащитников, причем часто в роли истца выступал сам Атамбаев.

Несмотря на все эти «фокусы», Атамбаев пока что стал единственным президентом Киргизии, который ушел с поста в результате выборов, без майданных потрясений. Но на этом его «сага» не окончилась. В июне 2019 года Атамбеков по решению парламента республики был лишен «высокого звания» бывшего президента, то есть неприкосновенности, а прокуратура начала следствие по признакам незаконного обогащения, коррупции, превышения должностных полномочий в период нахождения на посту. В августе он был задержан, но только со второй попытки, а фактически после второй попытки сдался сам, причем в сети есть данные, что при его задержании пострадали 136 человек, а 1 спецназовец погиб. В июне 2020 года Атамбеков был приговорён к лишению свободы сроком на одиннадцать лет и два месяца, а также лишён всех государственных наград и имущества. Суд признал Атамбаева виновным в коррупции за то, что он в качестве главы государства отдал распоряжение освободить из заключения под предлогом тяжёлого заболевания осуждённого криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как видим, и здесь Киргизия далеко обошла Украину хотя бы в том, что криминальные деяния ее чиновников, вплоть до высших должностных лиц, получают надлежащую правовую оценку и увенчиваются весьма весомыми сроками тюремного заключения.

Впрочем, и на этом приключения Атамбаева не окончились. Во время уже нынешних беспорядков после якобы подтасованных выборов в парламент группа протестующих прибыла в пенитенциарное учреждение, где содержался Атамбаев и потребовала его выпустить, что и было сделано руководством местной службы нацбезопасности, очевидно, чтобы выпустить пар и не доводить дело до человеческих жертв. Именно так, видимо, следует оценивать этот маневр, поскольку уже 10 октября 2020 года Атамбаева спецслужбисты вновь арестовали, причем якобы в 20 км от границы республики, и если это правда, то он хотел повторить путь Акаева, Бакиева, Януковича…

«Вот, новый поворот…»

Следует обратить внимание на то, что Атамбаев родом из Бишкека, то есть с севера страны. В то же время нынешний «пока еще президент» Сооронбай Жээнбеков является южанином, из-под города Ош из рода Жору киргизского племени Адигине. Информацию о том, к какому родовому клану относится Атамбаев, найти не удалось. Зато известно, что в Киргизии большое значение имеют место рождение и принадлежность к клану, а северные и южные кланы и их выходцы, как известно, противостоят в борьбе за власть, капиталы, влияние, финансовые потоки. Кстати, Курманбек Бакиев, предшественник Атабаева, был южанином, а первый президент Аскар Акаев, предшественник Бакиева, был родом из Чуйской области страны, то есть с севера, из племени сарыбагыш.

Иными словами политическую историю Киргизии можно представить в двух аспектах

Во-первых, это перетягивание власти между северными и южными кланами. В том числе и этим вызваны смены власти, майданы, изгнания бывших президентов и уголовное преследование предшественников, тем более что преследовать есть за что по причине наличия состава преступления. Все это густо замешано на криминале, ибо любая клановая мафиозность есть прежде всего криминал.

Во-вторых, каждые выборы сопровождаются фальсификациями, к чему местный электорат, похоже, имеет особую чувствительность, а власть непрерывно дает все основания для крайней степени недоверия к ней, даже если просто взглянуть на приведенный выше кратчайший экскурс в новейшую историю Киргизии. К тому же, насколько можно понять, протестные настроения по результатам выборов подогреваются тем или иным криминальным кланом с целью перехвата власти в стране и получения контроля над активами и потоками. В этих условиях возможно и внешнее вмешательство в интересах того или иного внешнего игрока или группы таковых, но первичным, думается, является обострение внутренних социальных и межклановых противоречий.

Нечто подобное, видимо, происходит и сейчас. Нынешний южанин-президент Кыргызстана Жээнбеков был при южанине Бакиеве министром сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, познакомившись во время хождения во власть с Атамбаевым, который дважды был премьером. В 2007 году Жээнбеков подал в отставку. При президентстве Атамбаева Жээнбеков вернулся во власть, занимал различные посты — от губернатора родной Ошской области до премьер-министра. С последнего поста подал в отставку в августе 2017 года в связи с решением баллотироваться на должность президента Кыргызстана.

На выборах 15 октября Сооронбай Жээнбеков был избран президентом, набрав 54,76% голосов. С 24 ноября 2017 года он вступил в должность. Первый зарубежный визит сделал в Москву, что вполне объяснимо. Американцы из аэропорта «Манас» были постепенно вытеснены еще при Бакиеве под давлением Москвы. Несмотря на усиление экономического присутствия Китая в Средней Азии, в том числе, в Киргизии, политическое и экономическое влияние Москвы в регионе никуда не исчезает, Бишкек продолжает оставаться в орбите Москвы, многие киргизы находятся на заработках в России, а Кыргызстан является членом московского военного блока ОДКБ.

Если судить по общедоступным источникам, особых скандалов за время президентства Жээнбекова не было, но это с лихвой компенсировали выборы в парламент Жогорку Кенеш, состоявшиеся 5 октября 2020 года и последовавшие сразу после выборов протесты, которые уже вторую неделю никак не успокоятся, хотя местный Центризбирком принял решение об отмене результатов голосования 5 октября и проведении повторного голосования.

В целом эти выборы продолжили тенденцию майданной смены власти в республике и стали очередным поворотом в борьбе кланов за контроль над ней.

Согласно предварительным результатам выборов, которые, повторим, аннулированы, в парламент прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия — 24,52% голосов), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия, 23,89%), «Кыргызстан» (центристская партия, 8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия, 7,11%).

Все эти партии не только считаются близкими к власти, но также погрязли в непотизме и клановости. В партию «Биримдик» входят многие приближенные президента Жээнбекова, включая его брата. В партию «Мекеним Кыргызстан» входит брат бывшего заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова, который фигурировал в масштабном международном расследовании о выводе из страны 700 млн долларов и коррупции на таможне. Среди членов партии «Кыргызстан» числится бывший спикер парламента Дастан Джумабеков, фигурировавший в скандале о подкупе избирателей.

В то же время основные оппозиционные партии Ата-Мекен и Республика не преодолели 7%-й проходной барьер. По сообщениям СМИ, это вызвало волну возмущения граждан республики.

Оппозиция обвиняет власть в массовом подкупе избирателей, но позиция международных наблюдателей миссии ОБСЕ выглядит достаточно невнятной. С одной стороны, глава миссии ОБСЕ в Киргизии Томас Бозеруп сообщил, что выборы «в целом были хорошо организованы». Но с другой — заявил, что обвинения в покупке голосов «вызывают серьезные опасения». Понять такую неоднозначную позицию сложно…

Однако рядовые киргизы, похоже, позицией ОБСЕ не особо «заморачивались», поскольку в обществе существует устойчивое мнение о покупке голосов. Называют даже цифры: якобы до 25 долларов за голос, что в Киргизии является значительной суммой.

Действующий президент Жээнбеков также заявил, что во время выборов все партии получили равные условия для агитации, однако признал, что подкуп избирателей действительно был проблемой, посетовав на низкий уровень жизни, ведущий к подкупу электората. Следует также отметить, что Киргизия сильно пострадала от эпидемии, карантин привел к падению ВВП на 20%, и ожидается, что экономику страны по результатам года ожидает самое большое в регионе падение. К тому же в Киргизии имела место самая высокая смертность на душу населения.

Очевидно, что социально-экономические проблемы сильно подогрели протестные настроения в обществе, а подкуп населения на выборах и результаты выборов привели к социальному взрыву, тем более что опыт майданов киргизы имеют внушительный.

В подробности протестов вдаваться не будем, поскольку они детально освещались в последний дни в новостях. Очень кратко отметим лишь следующее.

Буквально на следующий день после выборов в Бишкеке развернулся майдан. Протестующие штурмовали территорию местного «белого дома», где находятся парламент и резиденция президента. Они также строили баррикады из подручного материала вроде камней, мусорных баков, частей сломанных ограждений. В ход пошли бутылки с коктейлями Молотова. В ответ силовики использовали обычный арсенал в виде резиновых пуль, светошумовых гранат, большегрузных машин для тарана баррикад. В больницы стали поступать многочисленные раненые с обеих сторон, но больше — со стороны силовиков.

Были освобождены из мест заключения бывший президент Алмазбек Атамбаев и ряд других ранее высокопоставленных «сидельцев», проходящих по делам или отбывающим наказание за коррупцию и злоупотребления, но потом, повторим, спецслужбы «повязали» Атамбаева снова якобы при попытке сбежать из страны. Впрочем, освобожденный протестующими из колонии бывший депутат Жапаров был три года назад приговорен — ни много ни мало! — к 11 годам за организацию митинга в Караколе в 2013 году.

В конечном итоге 6 октября член Центризбиркома Гульнара Джурабаева через соцсети объявила, что комиссия 12 голосами приняла решение о признании недействительными итогов голосования. Правда, на момент написания этих строк было неизвестно, когда пройдут повторные выборы. Правда, зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил, что, поскольку выборы будут повторными, то срок их подготовки будет сокращен на треть — голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты, хотя ранее давалось 90 дней.

Киргизский бунт: «грабь награбленное!» и даже «троевластие»

Интересный штрих. Протестующие смогли взять под контроль общественный телеканал, на котором группа демонстрантов из числа, надо полагать, людей сознательных вышла в эфир с призывом не устраивать в столице Кыргызстана мародёрство и беспорядки

Но одними протестами, даже баррикадами и очередным «взятием белого дома» дело не обошлось, а начались именно мародерство, грабежи, захват государственных должностей и предприятий криминалитетом, причем не только в столице, но и во многих регионах страны. Криминальные элементы захватили крупнейшее в стране месторождение бурого угля «Кара-Кече» в Нарынской области, о чем сообщили на госпредприятии «Кыргызкомур». Появились данные о захвате золотодобывающих предприятий, в частности на руднике Джеруй, где было подожжено здание обогатительной фабрики, а также разграблен склад. Предпринимались попытки захватить золотоносные месторождения Джамгыр, Тереская и Кичи-Чаарат. Нападающие приводят в негодность и жгут технику, здания и сооружения, разворовывают все, что можно. Характерно, что среди предприятий есть те, где лицензиатами по добыче являются фирмы с российским, казахским и китайским капиталом.

Трудно сказать, организованы эти погромы криминалитетом или это просто пролетарский бунт сродни погромам в Америке во время последних событий за океаном.

Однако известно, что в крупнейшем регионе Киргизии — Ошской области, которая находится у узбекской границы, произошла смена власти. После стычек с соперником регион возглавил Калмамат Анапияев — брат покойного криминального авторитета. Проще говоря, пацаны «на стрелке» путем «бригадных разборок» решали вопрос, кто станет губернатором второй по значимости после столичного региона области в Киргизии.

Дошло дело и до отъявленного скотства, ибо другое определение здесь трудно подобрать. В субботу, 10 октября, в ходе беспорядков в центре Бишкека, в районе сквера Дружбы народов и Белого дома неизвестные зарезали лошадей, выпотрошили их внутренности, оставили это все на газоне, а также жгли костры в соседних парках. Кроме того, была варварски искорежена система полива газонов, которая здесь работала с советских времен, была крепкой и надежной, изготовленной не из пластмассы, а из добротного советского металла.

Началось и размывание власти. Сначала одна группа политических деятелей заявила о создании некоего Координационного совета якобы с претензией на временное правительство и на «восстановление правового поля Кыргызстана». В этот самозваный орган вошли бывшие премьеры Темир Сариев и Омурбек Бабанов, а также ряд других политических деятелей, в частности Алтынбек Сулайманов, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Равшан Джеенбеков.

Но одного координационного совета «маловато показалось», очевидно, по причине неудовлетворенности амбиций других политических персонажей, и поэтому был создан второй координационный совет примерно с теми же амбициями. Члены этого совета выступили против назначения нового премьера Садыра Жапарова. В этот совет вошли лидеры партий «Чон-Казат» («Большой поход»), «Ордо» («Центр») и «Мекен Ынтымагы» («Народное единство»), а также члены политических сил «Реформа» и «Ыйман Нуру» («Луч веры»).

Таким образом, по аналогии с событиями революции 1917 года, когда возникло двоевластие в лице Временного правительства и его структур на местах, с одной стороны, и советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с другой стороны, в Киргизии возникла попытка, но только «троевластия» в лице указанных двух координационных советов и собственно власти во главе с действующим пока еще президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Действия власти и кому это выгодно

В то же время действующая власть во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым понемногу пришла в себя и начала постепенно возвращать ситуацию под контроль.

Правда, пока еще действующий парламент запустил процедуру импичмента президента. Но документ об этом подписала только часть депутатов, а сама процедура сложная и долгая. Зато президентская вертикаль заработала на стабилизацию, а сам Жээнбеков через своего пресс-секретаря заявил, что о добровольной отставке речь идти не может. Впрочем, вслед за этим последовало распространенное через пресс-службу заявление Жээнбекова о том, что он уйдет с поста только после того, когда страна получит легитимных руководителей органов исполнительной власти, а также после возвращения страны на путь законности.

В целях безопасности 8 октября страна закрыла свои границы. Затем 9 октября президент Жээнбеков отправил в отставку премьера Кубатбека Боронова, формально на основании заявления последнего. Именно Жээнбеков стал инициатором отмены результатов выборов.

В стране был введен режим чрезвычайного положения, а в Бишкеке — комендантский час. На основании этого в Бишкек для поддержания порядка были введены войска. При этом президент Жээнбеков подчеркнул, что следует всячески воздерживаться от силовых действий, дабы не пролилась кровь.

На внеочередном заседании парламента единогласно был избран новый премьер Садыр Жапаров, хотя состав правительств остался неизменным якобы по предложению самого нового премьера.

После общения с Жээнбековым новый премьер Жапаров сделал заявление о том, что президент якобы подаст в отставку в ближайшие несколько дней. Впрочем, на момент написания этого материала информации об этом не поступало.

Кому могут быть выгодны события в Киргизии?

Влияние Запада здесь минимально. Влияние соседнего Китая в регионе велико, но это, повторим, скорее экономические интересы, ибо политически пока что здесь доминирует Москва, хотя «горячее дыхание китайского дракона» чувствуется все сильнее. Ведь углубляемые экономические интересы, в частности вложенные капиталы, будут все более диктовать необходимость в их военно-политической защите. Впрочем, Москва по отношению к Поднебесной ведет себя вполне учтиво, причем не столько из-за неуклонно растущей военной мощи Китая и его потенциальной угрозы восточным рубежам России, сколько из-за необходимости иметь мощного союзника в противостоянии Москвы с Западом. В любом случае,в Киргизии присутствуют капиталы и России, и Китая, и от нестабильности обе стороны только проиграют. К тому же ни Москве, ни Пекину вообще не нужна горячая точка в Средней Азии.

С Москвой ситуации вообще интересна тем, что оба враждующих клана в Киргизии ориентированы на Россию, и Кремлю в принципе безразлично, кто будет контролировать Киргизию — северный или южный клан. Кстати, есть данные, что бывший президент-северянин Алмазбек Атамбаев, даже будучи в заключении, продолжает контролировать значительную часть экономики страны.

Журналист Глеб Простаков, занимавшийся изучением движения турецкого проповедника Фетуллы Гюлена и ситуацией в Средней Азии, утверждает, что в нынешних событиях в Киргизии активное участие принимали последователи Гюлена в творческом сотрудничестве с местными «птенцами гнезда дедушки Сороса», который якобы пустил корни в Кыргызстане . Не вдаваясь в дискуссию, заметим, что эта точка зрения пока не слишком подтверждается, по крайней мере, найти ей подтверждение не удалось.

Поэтому остается сугубо внутренний социально-криминальный фактор. С одной стороны, в Киргизии значительная часть населения проживает в нищете. Пролетаризованные массы всегда опасны всплесками деструктивности. С другой стороны, этим пользуются местные криминально-олигархические кланы в своих интересах с целью передела собственности, возможно, даже ее «отжима» у иностранного капитала, прежде всего китайского, российского, а также казахского, который в последние годы все более тяготеет в Китаю. К тому же ослабление светской власти чревато эскалацией исламского экстремизма, а это не нужно ни Москве с Пекином, ни Казахстану, соседним Таджикистану с Узбекистаном, где с исламизмом долго и кровопролитно боролись. Очевидно, господствующая верхушка, включая ту ее часть, которая оппозиционна действующей сейчас власти, начала это осознавать, а потому предпринимаются усилия по стабилизации ситуации в стране своими силами. В противном случае Москва и Пекин могут объединить свои усилия и взять страну под свой жесткий контроль, тогда местным криминальными царькам «мало не покажется».

Впрочем, в настоящее время кризис в Киргизии еще далеко не окончен, и могут быть новые неожиданные повороты этого сюжета…