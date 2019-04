Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Человек дня — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в четверг, 11 апреля, оказался в центе внимания. Министерство юстиции США предъявило ему официальные обвинения, а власти Эквадора отменили решение о выдаче гражданства страны. Ассанжа обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, информируют Экономические Новости.

This is the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years pic.twitter.com/FhZ03vRkt6

— Daily Express (@Daily_Express) April 11, 2019

