Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Главная » Политика » Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

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украинцы могут получать тринадцатую пенсию, глава КНДР грозит ядерным ударом из-за санкций, а у кандидата в президенты Владимира Зеленского придумали новый вариант проведения дебатов, — такими были главные новости сегодня, 11 апреля.

Человек дня — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в четверг, 11 апреля, оказался в центе внимания. Министерство юстиции США предъявило ему официальные обвинения, а власти Эквадора отменили решение о выдаче гражданства страны. Ассанжа обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, информируют Экономические Новости.

Новое предложение Зеленского

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В штабе у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили провести дебаты с Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире. «Если Порошенко будет в студии Суспiльного, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире», — заявил представитель кандидата на главное кресло Украины.

Тринадцатая пенсия в Украине

Вице-премьер-министр Павел Розенко сегодня, 11 апреля сообщил о том, что после автоматического перерасчета пенсий в этом году в стране могут выплатить «тринадцатую пенсию». Дополнительные деньги «светят» тем украинцам, которые получают маленькую пенсию, но имеют большой трудовой опыт.

Усиление огня

В пресс-службе ООС сообщили о том, что за сегодняшний день боевики одиннадцать раз обстреляли позиции украинских военных. Три раза враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение, в результате чего восемь украинских военных получили ранения.

Биометрические паспорта на отдыхе

В Украине временно не будут выдавать документы, так как государственное предприятие «Документ» перестанет выдавать биометрические паспорта в период с 27 апреля по 2 мая. В предприятии попросили прощения и пояснили, что это связано с перерывом в работе миграционной службы.

Ядерный рык диктатора

Глава КНДР Ким Чен Ын грозит ударом из-за санкций и 27 раз упомянул «уверенность в своих силах». Северокорейский лидер заявил о том, что Соединенные Штаты не смогут поставить его страну на колени угрозами.

Новый праздник в Украине

В Украине может появиться новый праздник — День свободы совести и вероисповедания и сделать этот праздник государственным. В этот день в Украине предлагают вспоминать людей, ставших жертвами репрессий из-за религии.