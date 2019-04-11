Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста
украинцы могут получать тринадцатую пенсию, глава КНДР грозит ядерным ударом из-за санкций, а у кандидата в президенты Владимира Зеленского придумали новый вариант проведения дебатов, — такими были главные новости сегодня, 11 апреля.
Человек дня — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в четверг, 11 апреля, оказался в центе внимания. Министерство юстиции США предъявило ему официальные обвинения, а власти Эквадора отменили решение о выдаче гражданства страны. Ассанжа обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, информируют Экономические Новости.
This is the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years pic.twitter.com/FhZ03vRkt6
— Daily Express (@Daily_Express) April 11, 2019
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Новое предложение Зеленского
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В штабе у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили провести дебаты с Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире. «Если Порошенко будет в студии Суспiльного, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире», — заявил представитель кандидата на главное кресло Украины.
Тринадцатая пенсия в Украине
Вице-премьер-министр Павел Розенко сегодня, 11 апреля сообщил о том, что после автоматического перерасчета пенсий в этом году в стране могут выплатить «тринадцатую пенсию». Дополнительные деньги «светят» тем украинцам, которые получают маленькую пенсию, но имеют большой трудовой опыт.
Усиление огня
В пресс-службе ООС сообщили о том, что за сегодняшний день боевики одиннадцать раз обстреляли позиции украинских военных. Три раза враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение, в результате чего восемь украинских военных получили ранения.
Биометрические паспорта на отдыхе
В Украине временно не будут выдавать документы, так как государственное предприятие «Документ» перестанет выдавать биометрические паспорта в период с 27 апреля по 2 мая. В предприятии попросили прощения и пояснили, что это связано с перерывом в работе миграционной службы.
Ядерный рык диктатора
Глава КНДР Ким Чен Ын грозит ударом из-за санкций и 27 раз упомянул «уверенность в своих силах». Северокорейский лидер заявил о том, что Соединенные Штаты не смогут поставить его страну на колени угрозами.
Новый праздник в Украине
В Украине может появиться новый праздник — День свободы совести и вероисповедания и сделать этот праздник государственным. В этот день в Украине предлагают вспоминать людей, ставших жертвами репрессий из-за религии.