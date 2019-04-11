РусУкр

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Главная » Политика » Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста
 
Печать Отправить на почту

 

 

украинцы могут получать тринадцатую пенсию, глава КНДР грозит ядерным ударом из-за санкций, а у кандидата в президенты Владимира Зеленского придумали новый вариант проведения дебатов, — такими были главные новости сегодня, 11 апреля.

Человек дня — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в четверг, 11 апреля, оказался в центе внимания. Министерство юстиции США предъявило ему официальные обвинения, а власти Эквадора отменили решение о выдаче гражданства страны. Ассанжа обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Новое предложение Зеленского

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Читайте: Итоги дня: Клекочущие орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

В штабе у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили провести дебаты с Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире. «Если Порошенко будет в студии Суспiльного, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире», — заявил представитель кандидата на главное кресло Украины.

Тринадцатая пенсия в Украине

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Вице-премьер-министр Павел Розенко сегодня, 11 апреля сообщил о том, что после автоматического перерасчета пенсий в этом году в стране могут выплатить «тринадцатую пенсию». Дополнительные деньги «светят» тем украинцам, которые получают маленькую пенсию, но имеют большой трудовой опыт.

Усиление огня

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

В пресс-службе ООС сообщили о том, что за сегодняшний день боевики одиннадцать раз обстреляли позиции украинских военных. Три раза враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение, в результате чего восемь украинских военных получили ранения.

Биометрические паспорта на отдыхе

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

В Украине временно не будут выдавать документы, так как государственное предприятие «Документ» перестанет выдавать биометрические паспорта в период с 27 апреля по 2 мая. В предприятии попросили прощения и пояснили, что это связано с перерывом в работе миграционной службы.

Ядерный рык диктатора

Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

Глава КНДР Ким Чен Ын грозит ударом из-за санкций и 27 раз упомянул «уверенность в своих силах». Северокорейский лидер заявил о том, что Соединенные Штаты не смогут поставить его страну на колени угрозами.

Новый праздник в Украине

В Украине может появиться новый праздник — День свободы совести и вероисповедания и сделать этот праздник государственным. В этот день в Украине предлагают вспоминать людей, ставших жертвами репрессий из-за религии.

Автор: Инна Погрибная
11.04.2019 21:00:29
Посещений: 219
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Оккупанты просчитались: Названа главная угроза крымскому мосту (6830)

Порошенко извинился перед Зеленским и обратился к Путину (5853)

"Как обычно": В Сети поделились показательным снимком Керченского моста (3520)

Переселенцы начали возвращаться на Донбасс. Стало известно о причинах (3317)

Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонником русского мира (3092)

Французский философ рассказал о встрече с Зеленским (3070)

Мы выбираем, нас выбирают: что обещают своим избирателям Зеленский и Порошенко (2822)

Сам по себе Крымский мост должен рухнуть: Ученый рассказал о бестолковости "стройки века" (2416)

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо (2408)

Семь направлений для возможного удара: Украину предупредили о российской угрозе (ВИДЕО) (2267)



Читайте также

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо
 Итоги дня: Клекочущие орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды
Итоги дня: "Золотые" и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины
 Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ
Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Глава Ассоциации авторских прав Грузии замешан в агрессии против Украины?

Мнения
Как они унижали нас
Юрий Андрухович

Как они унижали нас

Писатель Юрий Андрухович в своей колонке для zbruc.eu пишет о том, как украинские президенты спекулируют на теме уюта и достатка.
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Во что играют дети в африканских трущобах

Все фото »

 