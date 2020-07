США вводят новые санкции против КНР, — Fox News

США вводят санкции против тех членов Коммунистической партии Китая, которые подрывают автономию Гонконга

Майк Помпео сообщил о новых санкциях в отношении членов Коммунистической партии Китая (КПК), заявив, что США запретили выдавать визы тем членам КПК, которые подрывают автономию Гонконга. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Президент Трамп пообещал наказать чиновников Коммунистической партии Китая, которые ответственны за потерю свободы в Гонконге», — сказал Помпео.

President @realDonaldTrump promised to punish the CCP officials responsible for eviscerating Hong Kong’s freedoms. Today, we are taking action to do just that– we've announced visa restrictions on CCP officials responsible for undermining Hong Kong’s autonomy and human rights.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 26, 2020

Читайте: Китай взял под контроль Гонконг: арестован первый нарушитель закона о нацбезопасности (ФОТО)