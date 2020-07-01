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США вводят новые санкции против КНР, — Fox News

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США вводят санкции против тех членов Коммунистической партии Китая, которые подрывают автономию Гонконга

Майк Помпео сообщил о новых санкциях в отношении членов Коммунистической партии Китая (КПК), заявив, что США запретили выдавать визы тем членам КПК, которые подрывают автономию Гонконга. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Президент Трамп пообещал наказать чиновников Коммунистической партии Китая, которые ответственны за потерю свободы в Гонконге», — сказал Помпео.

Заявление было сделано на фоне принятия Китаем закона «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», согласно которому жителям Гоконга грозит пожизненное заключение за действия, угрожающие национальной безопасности. Китай также планирует создать в Гонконге бюро безопасности, которое будет анализировать ситуацию в регионе и защищать интересы национальной безопасности Китая.

Помпео сказал, что Китай подорвал автономию Гонконга. Напомним, Гонконг имел полуавтономию согласно Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, которая установила суверенитет региона после его передачи Китаю в 1997 году.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 247

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