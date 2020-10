Спутниковые снимки подтверждают присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане — СМИ

Журналист-расследователь Христиан Триберт опубликовал в Twitter фото, на котором изображены турецкие F-16 и CN-235 в Азербайджане

На недавних спутниковых снимках международного аэропорта Гянджа в Азербайджане видны как минимум два турецких истребителя F-16 и грузовой самолет CN-235, припаркованные на перроне аэропорта. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Журналист-расследователь The New York Times Христиан Триберт опубликовал в Twitter фото, на котором изображены турецкие F-16 и CN-235.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020

