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Спутниковые снимки подтверждают присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане — СМИ

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Журналист-расследователь Христиан Триберт опубликовал в Twitter фото, на котором изображены турецкие F-16 и CN-235 в Азербайджане

На недавних спутниковых снимках международного аэропорта Гянджа в Азербайджане видны как минимум два турецких истребителя F-16 и грузовой самолет CN-235, припаркованные на перроне аэропорта. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Журналист-расследователь The New York Times Христиан Триберт опубликовал в Twitter фото, на котором изображены турецкие F-16 и CN-235.

«Как показывает наш анализ спутникового изображения Planet Labs, два истребителя F-16 находятся в международном аэропорту Гянджа в Азербайджане», — написал журналист.

Также он добавил, что они сравнили приблизительные размеры и визуальные характеристики с другими самолетами, в том числе эксплуатируемыми ВВС Азербайджана, и пришли к выводу, что F-16 турецкого производства — ближайший аналог.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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