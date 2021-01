Фото дня: Штурм Капитолия и селфи трампистов на фоне рабочих кабинетов конгрессменов США

Во время заседания Конгресса США, на котором обсуждалась сертификация голосов выборщиков, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия Для восстановления порядка подключили Национальную гвардию.

Фото: Win McNamee/Bloomberg via Getty Images, информирует enovosty.com/news.

6 января в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа захватили здание Капитолия. Заседание Конгресса был остановлено на несколько часов из-за того, что трамписты ворвались в здание парламента на Капитолийском холме в Вашингтоне. В результате беспорядков погибли четыре человека. Через несколько часов Конгресс утвердил победу Джозефа Байдена.

Сторонник Трампа ведет стрим в кабинете спикера от Демократической партии Нэнси Пелоси Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

Фото: Tasos Katopodis/Bloomberg via Getty Images

Фото: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

Фото: Интерфакс

Trump supporters storm the Capitol in DC as hundreds enter the building #DC #January6 #January6thDC #DCRally pic.twitter.com/8tsAtPxyjt

Senators being evacuated, as protesters storm the Capitol. Trump supporters seen here discharging a fire extinguisher, and officers are literally standing there and watching them…

Where are the police? Where are the National Guard? pic.twitter.com/i4b1n6ihMy

— Rachel Blevins (@RachBlevins) January 6, 2021