Любопытный белый медведь повредил канадский спасательный вертолет (ФОТО)

Любопытный белый медведь нанес «поверхностный ущерб» вертолету канадских ВВС, который вынужден был совершить незапланированную посадку на отдаленном аэродроме на востоке Канады.

Необычный инцидент произошел 16 сентября 2020 года, когда белый медведь повредил вертолет CH-149 Cormorant Королевских ВВС Канады.

Вертолет, принадлежащий 413-й эскадрилье 14-го крыла Greenwood, выполнял запланированные двухнедельные летные поисково-спасательные учения в горах и направился на аэродром Саглек в Лабрадоре после того, как плохая погода помешала экипажу приземлиться в удобном для них месте.

Sometime overnight, a curious polar bear came by to investigate the helicopter, causing some superficial damage as it pushed on a side door, popped out an emergency exit window and removed a small cover panel on the nose. pic.twitter.com/5pzpl404mx — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) September 30, 2020

The polar bear did not get inside the helicopter and there were no crew members in the vicinity at the time. After an inspection, repairs were completed and the crew resumed flights on their planned two-week mountain flying search and rescue exercise. — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) September 30, 2020

Согласно заявлению подполковника Брента Вайно, командира эскадрильи, предпочтительным местом, куда направлялся вертолет, была автоматизированная радиолокационная станция, примерно в 4 км от аэродрома на возвышенности, но из-за погодных условий им пришлось приземлиться на аэродроме, который находится ближе к уровню моря.

На фото крупным планом видны повреждения вертолета. Королевские военно-воздушные силы Канады / Twitter

Радиолокационная станция, известная также как Станция канадских вооруженных сил (CFS), была построена в 1950-х годах ВВС США вместе с аэродромом.

После того, как США передали контроль над обоими пунктами канадским вооруженным силам, станция получила новые радары и была добавлена ​​в Северную систему предупреждения, совместную американско-канадскую радиолокационную систему раннего предупреждения для ПВО Северной Америки, эксплуатируемую и обслуживаемую Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD). Радиолокационная установка указана как «минимально посещаемая», а аэродром Саглек указан в Полетном приложении для Канады как заброшенный.

Подполковник Вайно объяснил: «Экипажу пришлось посадить вертолет внизу, а не на высоте, как они хотели. Это оказалась территория с водоемами с обеих сторон, и белые медведи иногда проходят здесь, и вот что случилось».

The perils of flying in the north!

A curious polar bear damaged an @RCAF_ARC Cormorant at Saglek airport in Labrador last week! pic.twitter.com/LMpH0fVUgu — Mike Bechthold (@mike_bechthold) September 28, 2020

Из-за пандемии COVID-19 количество военнослужащих в учебной миссии было ограничено. Ночью, пока экипаж спал на радиолокационной станции, любопытный белый медведь начал обследовать вертолет.

В RCAF заявили, что медведь нанес «поверхностный ущерб», выбив окно аварийного входа на правой боковой двери, еще одно окно аварийного входа на задней левой стороне и крышку отсека аварийного плавучего устройства с левой стороны.

По заявлению РВВС, медведь не попал внутрь вертолета.

По данным CBC, ремонт занял четыре дня из-за неблагоприятных погодных условий. После того, как другой вертолет доставил запчасти для ремонта, Cormorant был наконец отремонтирован и улетел с места происшествия.

