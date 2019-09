Ураган «Дориан» достиг побережья Южной и Северной Каролины США (ОНЛАЙН-КАРТА)

Ураган «Дориан» достиг побережья Южной и Северной Каролины США.

Мощный ураган Дориан, который привел к разрушительным последствиям в районе Багамских островов, достиг побережья Южной и Северной Каролины США, информирует enovosty.com/news.

Ураган уже затопил часть Чарльстона. Вероятно, что ураган охватит всю береговую линию Южной Каролины в течение дня, а Северной Каролины — в первой половине пятницы. По данным Национального центра ураганов, от урагана также пострадает прибрежная часть Вирджинии.

Как сообщалось ранее, ураган Дориан, который в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории мощности, в понедельник обрушился на Багамские острова. После этого он приблизился к южной части США и, в отличие от прогнозов, не углубился в континентальную часть Соединенных Штатов. Ураган направился вдоль побережья на север США.

A Storm Surge Warning is in effect from Edisto Beach, SC to Poquoson, VA including Pamlico and Albermarle Sounds, the Neuse and Pamlico Rivers, and Hampton Roads. Please follow all instructions from local officials. #Dorian https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/jVFDTuo7Ot

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 5 сентября 2019 г.