Американские РСЗО прибыли в Польшу (ФОТО)

Американские реактивные системы залпового огня прибыли в Польшу

Согласно отчету Baltic Security, 1-й батальон 142-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Арканзаса, оснащенный реактивной системой залпового огня M270, был развернут на учебном полигоне Дравско-Поморское, информирует enovosty.com/news.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) представляет собой высокомобильную автоматическую систему, которая запускает ракеты класса «земля-земля» и ракеты M270. Экипаж из трех человек (водитель, наводчик и начальник отделения) могут запустить до 12 ракет РСЗО менее чем за 60 секунд.

🇺🇸 1st Battalion, 142 Field Artillery Brigade, Arkansas National Guard @arkansasguard, equipped with M270 MLRS has been deployed at Drawsko Pomorskie Training Area, Poland 🇵🇱, in support of Operation #AtlanticResolve as a part of Task Force #IronHorse. pic.twitter.com/VZhj5SmYfp

— Baltic Security (@balt_security) December 3, 2020

Читайте: В Японии американские морские пехотинцы тестируют метод спуска "Fast-roping"