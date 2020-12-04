Американские РСЗО прибыли в Польшу (ФОТО)

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Американские реактивные системы залпового огня прибыли в Польшу

Согласно отчету Baltic Security, 1-й батальон 142-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Арканзаса, оснащенный реактивной системой залпового огня M270, был развернут на учебном полигоне Дравско-Поморское, информирует enovosty.com/news.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) представляет собой высокомобильную автоматическую систему, которая запускает ракеты класса «земля-земля» и ракеты M270. Экипаж из трех человек (водитель, наводчик и начальник отделения) могут запустить до 12 ракет РСЗО менее чем за 60 секунд.

Пусковая установка РСЗО состоит из установки M270 с 12 ракетами. Установленная на шасси Bradley, пусковая установка представляет собой высокоавтоматизированную систему самозарядки и самонаведения.

Военные учения Atlantic Resolve начали проводиться с 2014 года. В учениях принимают участие до 6000 солдат из 17 стран. Это многонациональное учебное мероприятие, используемое для укрепления связей между Польшей, Эстонией, Румынией, Болгарией, Латвией, Литвой и США.