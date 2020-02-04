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В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям
 
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В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям

Американские военнослужащие вновь блокировали проникновение российских военных патрулей на контролируемые курдами районы в Сирии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно существующей информации, американские военные заблокировали дорогу российским военным транспортным средствам, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям. Россиянам пришлось повернуть назад и вернуться на базу.

Напряженность в отношениях между США и российскими вооруженными силами в северо-восточной Сирии обостряется, поскольку россияне пытаются получить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в регионе.

Напомним, в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа направила американских военнослужащих в северо-восточную часть Сирии для охраны нефтяных месторождений от террористических группировок


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 192

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