В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям
В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям
Американские военнослужащие вновь блокировали проникновение российских военных патрулей на контролируемые курдами районы в Сирии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Согласно существующей информации, американские военные заблокировали дорогу российским военным транспортным средствам, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям. Россиянам пришлось повернуть назад и вернуться на базу.
#American soldiers intercept Russian patrol trying to reach #Rumilan oil field. Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3
— Last Defender (@LastDef) February 4, 2020
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Напряженность в отношениях между США и российскими вооруженными силами в северо-восточной Сирии обостряется, поскольку россияне пытаются получить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в регионе.
Напомним, в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа направила американских военнослужащих в северо-восточную часть Сирии для охраны нефтяных месторождений от террористических группировок