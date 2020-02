В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям

Американские военнослужащие вновь блокировали проникновение российских военных патрулей на контролируемые курдами районы в Сирии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно существующей информации, американские военные заблокировали дорогу российским военным транспортным средствам, которые пытались получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям. Россиянам пришлось повернуть назад и вернуться на базу.

#American soldiers intercept Russian patrol trying to reach #Rumilan oil field. Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3

— Last Defender (@LastDef) February 4, 2020

