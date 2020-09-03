В Южной Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X (ФОТО)
В Южной Корее компания KAI показала прототип новейшего истребителя KF-X
В Южной Корее компания Korea Aerospace Industries (KAI) презентовала фото с завода, на котором происходит сборка первого прототипа истребителя KF-X. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Южнокорейский аэрокосмический гигант KAI продолжает работу над программой по созданию перспективного многоцелевого истребителя для ВВС страны.
South Korea began assembling a prototype of what would be the country's first indigenously developed fighter jet Thursday. pic.twitter.com/ExvZOxRrPA
— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) September 3, 2020
Компания недавно начала процесс окончательной сборки первого истребителя, во время которого будут установлены электроника, радар и другие подсистемы.
Окончательная сборка самолета запланирована на апрель 2021 года. Первый испытательный полет ожидается в 2022 году, а начало серийного производства — в 2026 году. К 2032 году Южная Корея планирует ввести в эксплуатацию 120 истребителей