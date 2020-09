В Южной Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X (ФОТО)

В Южной Корее компания KAI показала прототип новейшего истребителя KF-X

В Южной Корее компания Korea Aerospace Industries (KAI) презентовала фото с завода, на котором происходит сборка первого прототипа истребителя KF-X. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Южнокорейский аэрокосмический гигант KAI продолжает работу над программой по созданию перспективного многоцелевого истребителя для ВВС страны.

South Korea began assembling a prototype of what would be the country's first indigenously developed fighter jet Thursday. pic.twitter.com/ExvZOxRrPA

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) September 3, 2020

Читайте: Власти Южной Кореи бросают вызов Tesla, - блогер