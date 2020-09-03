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В Южной Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Южной Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X (ФОТО)
 
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В Южной Корее компания KAI показала прототип новейшего истребителя KF-X

В Южной Корее компания Korea Aerospace Industries (KAI) презентовала фото с завода, на котором происходит сборка первого прототипа истребителя KF-X. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Южнокорейский аэрокосмический гигант KAI продолжает работу над программой по созданию перспективного многоцелевого истребителя для ВВС страны.

Компания недавно начала процесс окончательной сборки первого истребителя, во время которого будут установлены электроника, радар и другие подсистемы.

Окончательная сборка самолета запланирована на апрель 2021 года. Первый испытательный полет ожидается в 2022 году, а начало серийного производства — в 2026 году. К 2032 году Южная Корея планирует ввести в эксплуатацию 120 истребителей


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 192

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