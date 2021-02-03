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ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях
 
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Вооруженные силы Китайской Республики, известные как Тайваньские вооруженные силы, продемонстрировали свою способность к нанесению ударов на большом расстоянии во время недавних военных учений.

На прошлой неделе ВВС Тайваня завершили крупномасштабные учения, включающие испытательные полеты с дозвуковой крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» под названием Wan Chien, информирует enovosty.com/news.

Тайваньские государственные СМИ сообщили, что во время учений на авиабазе Южный Тайнань летный экипаж Первого тактического истребительного авиакрыла разместил крылатые ракеты Ван Чиен на истребителе, также известном как F-CK-1 или Ching-Kuo.

Ракета, разработанная ведущим исследовательским подразделением вооруженных сил, Национальным институтом науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST), как сообщается, сможет поразить китайские аэропорты и военные подразделения в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун, если будет запущена тайваньскими истребителями со средней линии пролива.

Ракета имеет максимальную дальность стрельбы около 240 километров и в настоящее время производится серийно. Она имеет возможность наносить удары по аэропортам, базам и районам сбора войск на юго-восточном побережье Китая.

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Согласно проекту CSIS по противоракетной обороне, Wan Chien имеет длину 3,5 м, диаметр 0,63 м и стартовую массу примерно 650 кг. Ракета имеет выдвижные крылья, размах которых после пуска составляет 1,5 м. Ракета управляется INS/GPS. Полезная нагрузка составляет около 350 кг с осколочно-фугасной, полубронебойной боеголовкой или боевой частью с суббоеприпасами.

Сообщается, что боевая часть с суббоеприпасами может быть оснащена до 100 бомб.

Источник: Defence-blog


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