ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях
Вооруженные силы Китайской Республики, известные как Тайваньские вооруженные силы, продемонстрировали свою способность к нанесению ударов на большом расстоянии во время недавних военных учений.
На прошлой неделе ВВС Тайваня завершили крупномасштабные учения, включающие испытательные полеты с дозвуковой крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» под названием Wan Chien, информирует enovosty.com/news.
Тайваньские государственные СМИ сообщили, что во время учений на авиабазе Южный Тайнань летный экипаж Первого тактического истребительного авиакрыла разместил крылатые ракеты Ван Чиен на истребителе, также известном как F-CK-1 или Ching-Kuo.
Ракета, разработанная ведущим исследовательским подразделением вооруженных сил, Национальным институтом науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST), как сообщается, сможет поразить китайские аэропорты и военные подразделения в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун, если будет запущена тайваньскими истребителями со средней линии пролива.
Ракета имеет максимальную дальность стрельбы около 240 километров и в настоящее время производится серийно. Она имеет возможность наносить удары по аэропортам, базам и районам сбора войск на юго-восточном побережье Китая.
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Согласно проекту CSIS по противоракетной обороне, Wan Chien имеет длину 3,5 м, диаметр 0,63 м и стартовую массу примерно 650 кг. Ракета имеет выдвижные крылья, размах которых после пуска составляет 1,5 м. Ракета управляется INS/GPS. Полезная нагрузка составляет около 350 кг с осколочно-фугасной, полубронебойной боеголовкой или боевой частью с суббоеприпасами.
Сообщается, что боевая часть с суббоеприпасами может быть оснащена до 100 бомб.
Источник: Defence-blog