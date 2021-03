Северная Корея назвала логику администрации Байдена «гангстерской»

Северная Корея ответила президенту США Джо Байдену на критику их испытаний баллистических ракет.

Северная Корея в пятницу выступила с резким заявлением в ответ на осуждение президентом Джо Байденом недавних ракетных испытаний КНДР. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Государственные СМИ Северной Кореи процитировали высокопоставленного северокорейского военного чиновника Ли Бен Чхоля, который, в частности, сказал: «Если США продолжат свои бездумные замечания, не задумываясь о последствиях, они могут столкнуться с чем-то плохим».

«Это гангстерская логика, согласно которой США разрешено перебрасывать стратегические ядерные активы на Корейский полуостров и запускать межконтинентальные баллистические ракеты в любое время, когда они захотят, но недопустимо для КНДР, ее воюющей стороны, провести испытания даже тактического оружия», — сказал Ли.

NEW: North Korea put out a scathing statement on Biden this morning, condemning his reaction to its recent ballistic missile launch and arguing that Pyongyang has the right to “full-fledged self-defense” if the US and South Korea conduct military drills.

Excerpt (state media): pic.twitter.com/e3eTvnVEC5

— Kelly Kasulis (카슬리스 켈리) (@KasulisK) March 26, 2021