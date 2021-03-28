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Северная Корея назвала логику администрации Байдена «гангстерской»

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея назвала логику администрации Байдена "гангстерской"
 
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Северная Корея ответила президенту США Джо Байдену на критику их испытаний баллистических ракет.

Северная Корея в пятницу выступила с резким заявлением в ответ на осуждение президентом Джо Байденом недавних ракетных испытаний КНДР. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Государственные СМИ Северной Кореи процитировали высокопоставленного северокорейского военного чиновника Ли Бен Чхоля, который, в частности, сказал: «Если США продолжат свои бездумные замечания, не задумываясь о последствиях, они могут столкнуться с чем-то плохим».

«Это гангстерская логика, согласно которой США разрешено перебрасывать стратегические ядерные активы на Корейский полуостров и запускать межконтинентальные баллистические ракеты в любое время, когда они захотят, но недопустимо для КНДР, ее воюющей стороны, провести испытания даже тактического оружия», — сказал Ли.

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Ранее на этой неделе США и Южная Корея провели совместные военные учения, и в ответ Северная Корея испытала свои первые баллистические ракеты при администрации Байдена в Восточном море после того, как на прошлой неделе были испытаны две ракеты меньшего размера.

Ли сказал, что Северная Корея имеет «право на самооборону» и что администрация Байдена «сделала неверный первый шаг».

На его первой официальной пресс-конференции в четверг Байдена спросили о запуске баллистических ракет Северной Кореей.

«Мы консультируемся с нашими союзниками, нашими партнерами, и мы получим ответы. Если они решат эскалацию, мы ответим соответствующим образом», — сказал Байден. «Я также готов к некоторой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена ​​конечным результатом денуклеаризации».

На пресс-конференции Байден заявил, что Северная Корея нарушила резолюции Совета Безопасности ООН.


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