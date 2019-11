В США напротив Белого дома была обнаружена «мистическая» система ПВО

На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО

На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США были временно заблокированы после нарушения воздушного пространства неопознанным летательным аппаратом. Во время блокировки также была обнаружена «мистическая» система ПВО на крыше здания, находящегося через дорогу от Белого дома.

.@SecretService statement on this morning's lockdown at the White House:

“The White House was locked down this morning due to a potential violation of the restricted airspace in the National Capital Region. The lockdown has been lifted at this time.”

— Sara Cook (@saraecook) 26 ноября 2019 г.