В США напротив Белого дома была обнаружена «мистическая» система ПВО

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фотографии животных, сделанные в нужный момент

Все фото »

Новости мира

27.11.2019 г.
21:50"Протест тракторов" в Париже: фермеры парализовали столицу Франции
21:18Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления отношений между США и Китаем
19:58В США напротив Белого дома была обнаружена "мистическая" система ПВО
17:55Reuters: Руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о сокращении расходов
16:34Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу
16:08В Италии запустили электроавтобус без водителя (ВИДЕО)
15:03Расчлененка и массовые расстрелы стали почти что законными в России, - Аnti-colorados
Все новости мира

Аналитика

27.11.2019

Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Итоги дня: Удар по Газпрому, газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Украинцев может ожидать сюрприз с ценами на газ, Украина одержала победу над "Газпромом" в шведском суде, а Национальный банк Украины публично обвинил ...
26.11.2019

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на евробляхеров и конец эпохи офшоров
Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, ...
25.11.2019

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
На местных выборах в Гонконге побеждает оппозиция, настроение украинцев резко изменились, а суд принял циничное решение по делу активистка Екатерины ...

Последние новости

27.11.2019 г.
21:59 Глава "Антонова" заявил об угрозе остановки предприятия из-за старого оборудования
21:56 ТОП-5 продуктов, которые заставят ваш мозг работать
21:50 "Протест тракторов" в Париже: фермеры парализовали столицу Франции
21:32 В Украине хотят сократить количество университетов: зачем и что из этого получится
21:18 Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления отношений между США и Китаем
20:59 Террористы развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ
20:42 СБУ блокировала деятельность двух нарколабораторий
20:22 "Айтишникам" на 3-й группе РРО не понадобится, - Верланов
19:58 В США напротив Белого дома была обнаружена "мистическая" система ПВО
19:38 Цены на ж/д билеты могут существенно увеличиться
19:19 Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках
18:59 В Украине ужесточили наказание за поддельные лекарства
18:31 Кабмин утвердил цену на газ для населения на зиму 2019-2020: подробности
18:15 Игорь Чаленко рассказал о значении победы Украины в споре с Газпромом
17:55 Reuters: Руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о сокращении расходов
17:37 В Нацбанке рассказали о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
17:21 Кабмин одобрил программу медицинских гарантий для населения
16:59 Страховая цена на газ: что это и зачем ее вводят в Украине
16:34 Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу
16:08 В Италии запустили электроавтобус без водителя (ВИДЕО)
15:49 Facebook будет платить зарегистрированным пользователям за прохождение опросов
15:32 Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на пикап Tesla Cybertruck
15:03 Расчлененка и массовые расстрелы стали почти что законными в России, - Аnti-colorados
15:00 Новогоднюю елку посадили в клетку, чтобы до нее не добралась кошачья банда (ВИДЕО)
14:40 Появился список моделей Samsung, которые точно получат обновление до Android 10
14:23 Стокгольмский арбитраж – не предел: унижения "Газпрому" только светят, - "Злой одессит"
14:20 В Киеве начали выписывать штрафы за нарушения правил перевозки детей
14:00 Малайзия планирует закупить у Индии истребители Tejas
13:40 Пластиковое бедствие: в Таиланде у погибшего оленя в желудке обнаружили 7 кг отходов
13:32 Как сейчас сберечь и приумножить деньги в Украине: Экспорты дали ценные советы
13:20 "Европа нуждается в защите", - Ангела Меркель заявила о важности НАТО для Германии
13:18 Цена на газ: Украинцев могут заставить заплатить в два раза больше
13:00 В Украине планируют создать новый государственный орган: чем он будет заниматься
12:50 "Нафтогаз" получит деньги: Шведский суд обломал Газпром
12:48 Много вызовов: Помпео прокомментировал политику США по Украине
12:45 Меланию Трамп освистали, когда она пыталась произнести речь на молодежном саммите (ВИДЕО)
12:30 Самые необычные аэропорты мира, которые действительно могут впечатлить (ФОТО)
12:15 Названы 7 моделей-финалистов, которые поборются за звание лучшего автомобиля Европы
12:09 Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с важным заявлением
12:03 В Apple приняли скандальное предательское решение по Украине
12:00 Борису Патону - 101 год: в Киеве с помощью ИИ создали портрет украинского академика (ФОТО)
11:54 Земля и азартные игры резко увеличили количество украинцев, недовольных Зеленским
11:40 Украинцев раньше «отпустят» на пенсию и дадут дополнительную помощь
11:31 Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, теперь посягает на газовый, - Яценюк
10:55 Стало известно, кому поднимут пенсию в следующем месяце
10:32 Газовая война с РФ: Евродипломат оценил шансы Украины
10:10 Эксперт пояснил огромное символическое значение для Кремля Крымского моста
10:06 В Нацбанке раскрыли "боевые" планы Коломойского
10:02 Главный инструмент против "Северного потока-2" может потерять свою ценность
10:00 Встреча Путина и Зеленского обречена на абсолютный тупик. В РФ пояснили почему
09:17 Раскрыта настоящая цель Зеленского на переговорах с Путиным
09:00 Назван последний шанс США остановить "Северный поток-2"
08:19 В The New York Times считают, что Трамп превращает США в Украину времен Януковича
08:05 США заблокировали помощь Киеву после разговора президентов, – CNN
07:50 Шутники из Украины придумали новое назначение недавно представленному Tesla Cybertruck (ФОТО)
07:46 Елочка, гори! Мелания и Дональд Трамп готовятся к встрече Рождества в Белом доме (ФОТО)
07:40 США завершили эксплуатацию крылатой ракеты воздушного базирования: что это значит для бомбардировщиков
07:30 Продешевил: китайский геймер продал персонажа видеоигры стоимостью $1,4 млн за $550
07:15 В Киеве оригинальным способом наказали "героя парковки" (ФОТО)
07:00 В Украине внедрят аудит безопасности автодорог: в чем суть
Все новости »

В США напротив Белого дома была обнаружена «мистическая» система ПВО

Главная » Последние новости » Новости мира » В США напротив Белого дома была обнаружена "мистическая" система ПВО
 
Печать Отправить на почту

 

 

На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО

На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США были временно заблокированы после нарушения воздушного пространства неопознанным летательным аппаратом. Во время блокировки также была обнаружена «мистическая» система ПВО на крыше здания, находящегося через дорогу от Белого дома.

Продюсер CBS News Сара Кук опубликовала в Twitter изображение, показывающее ракетную батарею на крыше здания возле Белого дома.

Эндрю Лейден написал сообщение в ответ на твит Сары Кук: «Вокруг Белого дома установлено несколько типов систем ПВО. Тот, который вы заметили, был на самом деле установлен много-много лет назад». Другой пользователь Twitter написал: «Разве плохо, что в Вашингтоне и его окрестностях, и особенно вокруг Белого дома, имеется несколько оборонительных установок? Я был бы более смущен, если бы таких вещей не было?!…»


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 399

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Все статьи


Читайте также

Кабмин одобрил программу медицинских гарантий для населения
 Panasonic построит в Японии еще один "город будущего"
Toyota презентовала самый мощный RAV4 (ФОТО)
 ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
Украинский стартап разработал QR-паспорта для животных
 В Житомирской области планируют создать инновационно-космический кластер: подробности
Стали известны главные преимущества АК-12 перед АК-74
 Китайская «долговая бомба» рванет в 2020 году, - Bloomberg

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сокол-2»
Беспилотный летательный аппарат «Аист»
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм DSR-Precision DSR 50 (Германия)
Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK416 (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Андрей
САДОВЫЙ
Василий
ГРИЦАК
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9896)

Китайский зоопарк показал необычную обезьяну с человеческим лицом (ВИДЕО) (8285)

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (7527)




Экономические новости youtube



help

bigmir)net TOP 100

 