В США напротив Белого дома была обнаружена «мистическая» система ПВО

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На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО

На крыше здания, находящегося напротив Белого дома, была обнаружена тайная система ПВО. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США были временно заблокированы после нарушения воздушного пространства неопознанным летательным аппаратом. Во время блокировки также была обнаружена «мистическая» система ПВО на крыше здания, находящегося через дорогу от Белого дома.

.@SecretService statement on this morning's lockdown at the White House: “The White House was locked down this morning due to a potential violation of the restricted airspace in the National Capital Region. The lockdown has been lifted at this time.” Читайте: Кабмин одобрил программу медицинских гарантий для населения — Sara Cook (@saraecook) 26 ноября 2019 г.

Продюсер CBS News Сара Кук опубликовала в Twitter изображение, показывающее ракетную батарею на крыше здания возле Белого дома.

Эндрю Лейден написал сообщение в ответ на твит Сары Кук: «Вокруг Белого дома установлено несколько типов систем ПВО. Тот, который вы заметили, был на самом деле установлен много-много лет назад». Другой пользователь Twitter написал: «Разве плохо, что в Вашингтоне и его окрестностях, и особенно вокруг Белого дома, имеется несколько оборонительных установок? Я был бы более смущен, если бы таких вещей не было?!…»