Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, - Associated Press Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, - Associated Press

Закрыть Отправить

Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, что может повлиять на стоимость нефти и газа.

Гигантский контейнеровоз Ever Given размером с небоскреб, который сел на мель в Суэцком канале, до сих пор не может продолжить плавание и тем самым ставит под угрозу мировое судоходство. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.

Около 150 судов, которым необходимо пройти через Суэцкий канал, простаивают в ожидании решения проблемы. Попытки освободить судно с помощью земснарядов, рытья грунта и ожидания приливов пока не дали результатов, что приводит к миллиардным убыткам владельцев груза.

Владелец корабля уже принес письменные извинения за инцидент. «Мы полны решимости продолжать упорно трудиться, чтобы решить эту ситуацию как можно скорее. Мы хотели бы принести извинения всем сторонам, пострадавшим от этого инцидента, включая корабли, путешествующие и планирующие пройти через Суэцкий канал», — сказал Shoei Kisen.

Читайте: Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

В Японии главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что Суэцкий канал является частью важнейшего международного морского пути, и что японское правительство собирает информацию и работает с местными властями над решением проблемы.

Блокировка канала может повлиять на поставки и стоимость нефти и газа в Европу из Ближнего Востока. Цена на нефть марки Brent уже превысила 63 доллара за баррель.

По оценкам известного журнала Lloyd’s List, каждый день закрытия Суэцкого канала приносит убытки на сумму более 9 миллиардов долларов.