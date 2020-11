В НАТО сообщили о результатах утилизации танков Leopard-1

В НАТО рассказали подробности о результатах утилизации танков Leopard-1

НАТО объявило о результатах утилизации танков Leopard-1. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что военная техника сделана из множества ценных материалов, которые можно легко переработать по истечении срока службы. Например, металл и резину можно повторно использовать при производстве обуви и новых автомобилей.

Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) объявило о результатах утилизации нескольких сотен танков Leopard-1. В результате утилизации было извлечено более 24 тонн чугуна, стали, цветных металлов и продано на мировом рынке металлолома. Утилизация принесла прибыль в размере 3,21 млн долларов.

В пресс-релизе NSPA сообщается, что этот проект по переработке отходов демонстрирует возможности и ценность переработки для государств-членов Партнерства по поддержке демилитаризации, демонтажа и утилизации (Member Nations of the Demilitarization, Dismantling and Disposal (D3).