Корпус морской пехоты США осуществил массовый запуск 21 истребителя-невидимки F-35B

Члены 501-й учебной ударной эскадрильи морской пехоты провели 24 ноября массовый пуск 21 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) на базе Бофорт.

«Пилоты и курсанты, прикомандированные к 501-й учебной эскадрилье морской пехоты, проводят пуск с максимальным усилием на 21 самолете F-35B Lightning II на борту авиабазы ​​морской пехоты Бофорт», — говорится в сообщении авиабазы.

F-35B олицетворяет будущее тактической авиации Корпуса морской пехоты и включает в себя функциональные возможности нынешних платформ морской пехоты, которые он заменяет — AV-8B Harrier, F / A-18 Hornet и EA-6B Prowler — в одном корпусе. В дополнение к возможности короткого взлета и вертикальной посадки, уникальная комбинация невидимости, новейших радаров, сенсорных технологий и электронных систем ведения войны обеспечивает доступ и смертоносный потенциал истребителя пятого поколения.

Задача F-35B — атаковать и уничтожать надводные цели, перехватывать и уничтожать вражеские самолеты, обеспечивать поддержку радиоэлектронной борьбы и поддержку сетевой разведки по всему спектру боевых действий. Он имеет способность поражать широкий круг движущихся или неподвижных целей днем ​​или ночью и в неблагоприятных погодных условиях.

Эти цели включают в себя воздушные и наземные угрозы, а также надводные части противника на море и противокорабельные или наземные атакующие крылатые ракеты, и он может завершить всю цепочку уничтожения, не полагаясь на внешние источники, и используя объединенную информацию от своих бортовых систем и / или других F-35s.

Lightning Storm ⚡ #Marines, assigned to Marine Fighter Attack Training Squadron 501, recently conducted a max effort launch with 21 F-35Bs from @MCASBeaufortSC – allowing the unit to conduct a day's worth of flights in a single launch.

