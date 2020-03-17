Компания Boeing просит помощи у Белого дома и Конгресса США из-за коронавируса

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Компания Boeing просит помощи у Белого дома и Конгресса США для себя и всего авиапромышленного сектора из-за коронавируса

В компании Boeing сообщили, что ведут переговоры с представителями Белого дома и Конгресса США о краткосрочной финансовой помощи для себя и всего авиапромышленного сектора США. Об этом сообщает Девид Шепардсон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Переговоры начались после того, как стоимость акций компании упала на 24% до 129,61 долл. В компании Boeing сообщили, что «предпринимают все необходимые шаги, чтобы справиться с давлением на бизнес». «Мы используем все наши ресурсы для поддержания нашей деятельности», — сказал представитель компании

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020 Читайте: У мережі показали напівпорожні полиці київських супермаркетів (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что «Соединенные Штаты будут оказывать мощную поддержку таким отраслям, как авикомпании, которые особенно подвержены воздействию» коронавируса.

Компания Boeing и другие представители аэрокосмической отрасли считают, что им нужна быстрая помощь, и надеются, что через несколько дней будут какие-то результаты