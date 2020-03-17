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Компания Boeing просит помощи у Белого дома и Конгресса США из-за коронавируса

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Компания Boeing просит помощи у Белого дома и Конгресса США для себя и всего авиапромышленного сектора из-за коронавируса

В компании Boeing сообщили, что ведут переговоры с представителями Белого дома и Конгресса США о краткосрочной финансовой помощи для себя и всего авиапромышленного сектора США. Об этом сообщает Девид Шепардсон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Переговоры начались после того, как стоимость акций компании упала на 24% до 129,61 долл. В компании Boeing сообщили, что «предпринимают все необходимые шаги, чтобы справиться с давлением на бизнес». «Мы используем все наши ресурсы для поддержания нашей деятельности», — сказал представитель компании

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что «Соединенные Штаты будут оказывать мощную поддержку таким отраслям, как авикомпании, которые особенно подвержены воздействию» коронавируса.

Компания Boeing и другие представители аэрокосмической отрасли считают, что им нужна быстрая помощь, и надеются, что через несколько дней будут какие-то результаты


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 387

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