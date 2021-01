В Китае военные получили новые самоходные гаубицы PLC-181 (ФОТО)

В Китае военные получили новые самоходные 155-мм гаубицы PLC-181

Китайский военный округ Синьцзян получил новые самоходные 155-мм гаубицы PLC-181. Об этом сообщает военный журналист Sam Cranny-Evans на своей странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Big news for China's Xinjiang military district, this force — which typically uses older equipment — has taken delivery of the modern PLC-181 gun on a truck. It may be the replacement for the PL-66 152 mm towed howitzer. #defence #China pic.twitter.com/0VChhFApeh

— Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) January 13, 2021