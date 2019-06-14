По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО) По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)

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По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на забастовку, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.

В Швейцарии женщины провели забастовку против гендерного неравенства и сексуального насилия, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария значительно отстает от других европейских стран по уровню оплаты труда женщинам и гендерному равенству. Спустя 20 лет после вступления в силу Закона о гендерном равенстве женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины, и сталкиваются с рутинным сомнением их компетентности, снисходительностью и патернализмом на работе.

По словам организаторов, забастовка должна привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии полным ходом идет подготовка к забастовке в защиту прав женщин, связанной с необходимостью обеспечения равной оплаты труда и уравнении пенсионных прав, борьбой с дискриминацией и сексуальными домогательствами