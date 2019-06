По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)

По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на забастовку, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.

В Швейцарии женщины провели забастовку против гендерного неравенства и сексуального насилия, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария значительно отстает от других европейских стран по уровню оплаты труда женщинам и гендерному равенству. Спустя 20 лет после вступления в силу Закона о гендерном равенстве женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины, и сталкиваются с рутинным сомнением их компетентности, снисходительностью и патернализмом на работе.

По словам организаторов, забастовка должна привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.

Tomorrow, we will stand in solidarity and strike alongside Swiss women! The nation-wide #feminist strike is calling for equality in remunerations, life conditions and opportunities. https://t.co/DXxHh7z8dN #2019grevedesfemmes #2019grevefeministe pic.twitter.com/nO8ScE8BjG

— WILPF (@WILPF) 13 июня 2019 г.