По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)
По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на забастовку, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.
В Швейцарии женщины провели забастовку против гендерного неравенства и сексуального насилия, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария значительно отстает от других европейских стран по уровню оплаты труда женщинам и гендерному равенству. Спустя 20 лет после вступления в силу Закона о гендерном равенстве женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины, и сталкиваются с рутинным сомнением их компетентности, снисходительностью и патернализмом на работе.
По словам организаторов, забастовка должна привлечь внимание общества к проблемам, связанным с низким уровнем заработной платы женщин, необходимостью более активного участия женщин в политике и общественной жизни страны.
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Tomorrow, we will stand in solidarity and strike alongside Swiss women! The nation-wide #feminist strike is calling for equality in remunerations, life conditions and opportunities. https://t.co/DXxHh7z8dN #2019grevedesfemmes #2019grevefeministe pic.twitter.com/nO8ScE8BjG
— WILPF (@WILPF) 13 июня 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии полным ходом идет подготовка к забастовке в защиту прав женщин, связанной с необходимостью обеспечения равной оплаты труда и уравнении пенсионных прав, борьбой с дискриминацией и сексуальными домогательствами