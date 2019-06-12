В Швейцарии полным ходом идет подготовка к забастовке в защиту прав женщин

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В Швейцарии полным ходом идет подготовка к забастовке в защиту прав женщин, а участники акции рассказали Reuters об основных своих проблемах

В Швейцарии в преддверии забастовки, запланированной на пятницу, участники акции рассказали Reuters об основных своих проблемах, в том числе о необходимости равной оплаты труда и уравнении пенсионных прав, дискриминации и сексуальных домогательствах, — сообщает Денис Балибус в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Профессиональный сноубордист Анна-Флор Марксер сказала, что ей «крайне важно принять участие в акции 14 июня, чтобы продемонстрировать важность роли женщин в обществе. «Когда я начала кататься на сноуборде, женщинам не разрешали участвовать в соревнованиях. Мужчины решили, что это слишком опасно для женщин.

Однако до сих пор мужчина-сноубордист получает 8000 долларов, а женщина-сноубордист получает 4000 долларов за то же соревнование в тот же день и на той же горе. Еще многое предстоит сделать для обеспечения гендерного равенства», — сказала Марксер

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Фермер Ванесса Ренфер сообщила, что «многое еще предстоит сделать с точки зрения социального страхования»

«Женщины часто работают неполный рабочий день на менее оплачиваемых работах и в итоге получают жалкую пенсию. Вот где, на мой взгляд, Швейцарии предстоит долгий путь», — отметила Ренфер

Менеджер частного банка Линн Бертолет рассказала, что «действительно много необходимо сделать для обеспечения более справедливых условий труда, отпуска, способности женщин возвращаться на работу после рождения ребенка»

Политик Адель Торанс считает, что «существует целый ряд вопросов, которые необходимо решить».

«Как политик, я хотела бы выделить ключевую тему, которая соответствует моему опыту: недостаточное количество женщин в органах власти, на политическом уровне, на экономическом уровне и во всех сферах нашего общества, где принимаются важные решения. Я думаю, что пришло время наконец принять меры, чтобы женщины могли занять свое законное место в сферах принятия решений и защищать свои интересы на всех уровнях общества», — сказала Торанс