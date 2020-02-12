В Сирии был атакован американский патруль (ВИДЕО)

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На северо-востоке Сирии был атакован американский патруль

12 февраля американские военные, проводившие патрулирование на северо-востоке Сирии, столкнулись с силами просирийского режима. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

После того, как американские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, силы просирийского режима открыли огонь по американским патрульным. В целях самообороны американские военные открыли ответный огонь.

«Ситуация обострилась. Патруль Коалиции вернулся на базу», — сказал военный представитель сил Коалиции под руководством США полковник Майлс Б. Каггинс III.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показало, что четыре американских бронетранспортера остановились на дороге.

#Syrian government supporters in the village of Khirbet Ammo, eastern #Qamishli, blocking the path of a #US #military patrol as it approaches a Syrian government checkpoint near the village, northeastern #Syria. pic.twitter.com/9lh2qUT05n — NORTH PRESS AGENCY — ENGLISH (@NPA_English) February 12, 2020

На втором видео видна бронетехника с русскими и сирийскими флагами.

Согласно сообщению анонимных источников, один раненый в форме Сирийской арабской армии был доставлен в больницу, в то время как сирийские государственные СМИ сообщили, что в ходе столкновения был убит один гражданский и еще один ранен.