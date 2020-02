В Сирии был атакован американский патруль (ВИДЕО)

На северо-востоке Сирии был атакован американский патруль

12 февраля американские военные, проводившие патрулирование на северо-востоке Сирии, столкнулись с силами просирийского режима. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

После того, как американские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, силы просирийского режима открыли огонь по американским патрульным. В целях самообороны американские военные открыли ответный огонь.

«Ситуация обострилась. Патруль Коалиции вернулся на базу», — сказал военный представитель сил Коалиции под руководством США полковник Майлс Б. Каггинс III.

The SAA prevented today a #US convoy from crossing Khirbet Amo, south #Qamishli, and the villagers supported the SAA and threw stones on the US patrol which shot & killed 1 civilian.

In the video, a civilian tells the occupation: You cannot pass even if there are 100 agreements. pic.twitter.com/l0Xj7oggJk

