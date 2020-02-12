Сержанта армии США отстранили от должности из-за драки с новобранцем (ВИДЕО)

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Военным сержантам и инструкторам запрещено бить новобранцев.

Армия США отстранила сержанта в ходе расследования по предполагаемому нападению. Инцидент случился в Форт-Беннинге в Джорджии, главной армейской пехотной школе, информирует enovosty.com/news.

Об этом впервые стало известно из видео, размещенном в Twitter в пятницу. На видео группа военнослужащих с бритыми головами, что свидетельствует о том, что они проходят базовое обучение, находится в комнате, напоминающей казарму.

Один из военнослужащих делает пренебрежительное замечание «F — ing ho», n —-, «и начинает уходить.

Военнослужащий в накидке сержанта отреагировал, и между ними произошла драка.

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Когда они начали толкать друг друга, другие новобранцы растянули их.

Пресс-секретарь Форт-Беннинга Бен Гарретт сказал, что заведение «осведомлено» о «недавнем» инциденте, который расследуется военной полицией и бригадным командованием. Гарретт добавил, что сержант был отстранен в ожидании результатов расследования.

«Используемый язык и поведение, отображаемое в видео, размещенном на онлайн-платформах социальных сетей, не соответствуют ценностям армии США», — сказал Гарретт в заявлении Insider.

Военным сержантам и инструкторам запрещено бить новобранцев. Бывший инструктор морской пехоты назвал инцидент, изображенный на видео, «очень неудачным».

«Нельзя никак одобрять то, что сделал сержант», — сказал инструктор. «Но этот новобранец явно вышел из-под контроля. Вообще нельзя разговаривать так ни с кем. Это не способствует профессиональной военной среде».

Источник: Businessinsider