Сержанта армии США отстранили от должности из-за драки с новобранцем (ВИДЕО)

Военным сержантам и инструкторам запрещено бить новобранцев.

Армия США отстранила сержанта в ходе расследования по предполагаемому нападению. Инцидент случился в Форт-Беннинге в Джорджии, главной армейской пехотной школе, информирует enovosty.com/news.

Об этом впервые стало известно из видео, размещенном в Twitter в пятницу. На видео группа военнослужащих с бритыми головами, что свидетельствует о том, что они проходят базовое обучение, находится в комнате, напоминающей казарму.

Один из военнослужащих делает пренебрежительное замечание «F — ing ho», n —-, «и начинает уходить.

Военнослужащий в накидке сержанта отреагировал, и между ними произошла драка.

Когда они начали толкать друг друга, другие новобранцы растянули их.

Meanwhile two days ago at @FortBenning and the OSUT holdover platoon of Fox 2-19…:

DS: «PRIVATES CLEAR THE HALLWAY»

TRAINEE: «Whatever you Damn H*e N****» pic.twitter.com/QlHtGBxJSk

— U.S Army WTF! Moments (@TheWTFNation) February 7, 2020