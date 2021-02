В ОАЭ запустили самый высокий в мире аттракцион Bollywood Skyflyer, — Fox News

В ОАЭ запустили самый высокий в мире аттракцион Bollywood Skyflyer, который достигает высоты 42-этажного небоскреба.

В ОАЭ запустили в эксплуатацию самую высокую в мире карусель Bollywood Skyflyer. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Парк аттракционов Dubai Parks and Resorts™ открылся после пандемии 21 января 2021. В нем появились 9 суперзахватывающих аттракционов, включая самую высокую в мире карусель Bollywood Skyflyer

Болливудский Skyflyer достигает в высоту 460 футов и поднимает посетителей аттракциона на высоту, эквивалентную высоте 42-этажного небоскреба.

Согласно веб-сайту Bollywood Parks Dubai, аттракцион Skyflyer предназначен для того, чтобы предложить опыт «дельтапланеризма». «Это уникальный аттракцион, который понравится как молодым, так и пожилым, любителям приключений и не очень», — говорится в сообщении.

es, the wait for @bollywoodparks is almost over🕺🏻 Join us for endless fun for everyone at #BollywoodParksDubai starting 21 Jan 2021, including 9 new action-packed, world-class rides!🎢 pic.twitter.com/5thUqHfqhk

— Dubai Parks and Resorts (@dxbparksresorts) January 13, 2021