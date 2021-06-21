ВМС США взорвали бомбу рядом с новым авианосцем, чтобы посмотреть, сможет ли корабль выдержать удар

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Тесты предназначены для моделирования аспектов реального боя и проверки прочности корабля.

Новый суперавианосец ВМС США проходит ударные испытания, что означает запуск боевой взрывчатки возле военного корабля, чтобы имитировать аспекты реальных боевых условий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Военный корабль США USS Gerald R. Ford (CVN-78), первый авианосец нового класса, завершил первые ударные испытания в пятницу у восточного побережья США, во время которых военно-морские силы взорвали взрывчатку прямо возле авианосца.

В заявлении ВМФ говорится, что авианосец «спроектирован с использованием передовых методов компьютерного моделирования, испытаний и анализа, чтобы обеспечить прочность корабля, и эти ударные испытания предоставляют данные, используемые для проверки ударной прочности корабля».

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Фото сделано специалистом по массовым коммуникациям Джексоном Адкинсом

Официальный аккаунт военного корабля США USS Gerald R. Ford в субботу написал в Твиттере, что «руководство и команда продемонстрировали готовность ВМФ преодолевать трудности, доказав, что наш военный корабль может «принять удар» и продолжить нашу миссию на переднем крае морской авиации».

Хотя военно-морской флот проводил ударные испытания с другими судами, последние испытания с Ford, новейшим и наиболее передовым авианосцем службы, стали первым случаем с 1987 года, когда военно-морской флот провел ударные испытания с авианосцем.

Фото сделано специалистом по массовым коммуникациям Райли Б. Макдауэллом

По данным ВМФ, в последних ударных испытаниях авианосца участвовал авианосец класса Nimitz USS Theodore Roosevelt.

Ударные испытания предназначены для проверки того, насколько военные корабли ВМФ выдерживают сильные вибрации, и выявления потенциальных уязвимостей боевого корабля, связанных с ударами.

Фото сделано специалистом по массовым коммуникациям Райли Б. Макдауэллом