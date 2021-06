Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев

Главная » Последние новости » Новости мира » Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев

Закрыть Отправить

Бывший президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек в Твиттере после того, как на этой неделе он попал в заголовки газет из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев.

Трамп появился на съезде Республиканской партии Северной Каролины в субботу, где он должен был произнести речь. Однако его внешний вид затмил его выступление после того, как многие критики заметили его помятые штаны, а другие отметили, что он, возможно, надел брюки задом наперед. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

«У Трампа, оказывается, есть штаны. Необычные складки на его одежде вызывают вопрос: может ли бывший лидер свободного мира носить брюки задом наперед?» — написал в Twitter пользователь Top US & World News.

«Мне нужно было увидеть, какой ажиотаж был вокруг штанов Трампа вчера вечером, и я не был разочарован. Сделайте мятые брюки-палаццо снова великими», — сказал другой пользователь Twitter.

Другие пользователи Twitter выступили в защиту бывшего президента, осуждая людей, которые говорили, что помятые штаны Трампа могут быть признаком деменции.

«Люди все еще говорят о речи Трампа и о том, как его внешний вид, особенно смятые, может быть, надетые задом наперед штаны и т. д., должно быть, вызван какой-то формой слабоумия. Это просто бесит меня, когда кто-то использует это как способ унизить кого-то», — написал Марк Стронг.

«Строка за строкой люди выкладывают свои выводы о том, почему они думают, что у него какая-то форма деменции. Это просто утомляет и сводит к минимуму реальную борьбу в реальных семьях», — продолжил он.

Just folks still talking about Trumps speech and how his appearance, particularly his wrinkled, maybe backwards pants, possible incontinence, etc. must be caused by some form of dementia. It just pisses me off when anyone uses it as a way to demean someone. Love them or hate them — Mark Strong (@markehstrong) June 7, 2021

Yeah its just tacky. Thread after thread of people laying out their findings on why they think he has some form of dementia. It’s just tiring and minimizes the very real struggles that families and caretakers have dealing with their loved ones conditions. — Mark Strong (@markehstrong) June 7, 2021

Сайт проверки фактов Snopes позже развенчал теорию о том, что Трамп надел штаны задом наперед после просмотра 90-минутной видеозаписи со встречи.

«Snopes просмотрел фотографии, сделанные на мероприятии и опубликованные визуальной медиа-компанией Getty Images, на которых ясно видно, что бывший президент на сцене одет в штаны с застежкой-молнией спереди», — пишет сайт.

На съезде Республиканской партии Трамп говорил о достижениях своей администрации, в том числе о разработке вакцины против COVID-19 и своей печально известной пограничной стене.