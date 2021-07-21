Сильные наводнения в Китае оставили местных жителей по пояс в воде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Сильные наводнения в Китае оставили местных жителей по пояс в воде (ВИДЕО) Сильные наводнения в Китае оставили местных жителей по пояс в воде (ВИДЕО)

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Во вторник после чрезвычайно сильных дождей в центральном Китае начались сильные наводнения.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

На видео, опубликованном в социальных сетях, пассажиры метро в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, остались по пояс в воде, хлынувшей с берегов реки. Пассажиры терпеливо ждали спасения в потоке коричневой, мутной воды.

Официальное агентство Синьхуа сообщило, что более 10 000 жителей провинции Хэнань были переведены в приюты.

Некоторые люди ночевали на работе или останавливались в отелях.

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Пока нет сообщений о смертельных случаях.

Во вторник метеорологические службы заявили о самом высоком уровне угрозы для провинции, и прогнозы погоды в Китае предвещали новые сильные ливни. По данным The Guardian, за час выпало более 20 см осадков.

Также китайская армия предупредила, что поврежденная плотина в центре страны «может обрушиться в любой момент» после того, как она была серьезно повреждена проливными дождями.

Во вторник вечером региональное подразделение Народно-освободительной армии предупредило, что из-за непрекращающегося ливня образовалась 20-метровая брешь в плотине Ихетань в Лояне — городе с населением около семи миллионов человек — с риском того, что она «может обрушиться в любой момент».

Командование Центрального театра военных действий НОАК заявило, что направило солдат для оказания чрезвычайной помощи.

В дождливые летние сезоны в Китае обычно случаются наводнения. За последние несколько десятилетий эти наводнения усилились из-за урбанизации Китая и глобального климатического кризиса.