Сильные наводнения в Китае оставили местных жителей по пояс в воде (ВИДЕО)

Во вторник после чрезвычайно сильных дождей в центральном Китае начались сильные наводнения.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

На видео, опубликованном в социальных сетях, пассажиры метро в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, остались по пояс в воде, хлынувшей с берегов реки. Пассажиры терпеливо ждали спасения в потоке коричневой, мутной воды.

Официальное агентство Синьхуа сообщило, что более 10 000 жителей провинции Хэнань были переведены в приюты.

