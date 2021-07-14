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09:18 "Отели под открытым небом": в Турции туристы ночуют на пляжах из-за жары
09:15 Курьез: глава Олимпийского комитета случайно назвал японцев китайцами (ВИДЕО)
09:00 Германия создает новое военно-космическое командование
08:58 В США зафиксировали рекордную инфляцию
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Курьез: глава Олимпийского комитета случайно назвал японцев китайцами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез: глава Олимпийского комитета случайно назвал японцев китайцами (ВИДЕО)
 
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Он обещал гражданам Японии безопасные игры, но вместо этого назвал их «китайцами».

Глава Международного олимпийского комитета случайно назвал японских граждан китайцами на пресс-конференции во вторник. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Insider.

Томас Бах допустил ошибку и быстро исправился, пообещав безопасность на грядущих Играх в Токио.

«Наша общая цель — безопасные игры для всех — для спортсменов, для всех делегаций и, что наиболее важно, также для китайцев… японцев», — сказал Бах.


Непонятно, что вызвало ошибку Баха. Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине в феврале.

Игры в Токио, которые должны начаться 23 июля, были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за пандемии COVID-19. Ранее в этом месяце власти решили запретить зрителям посещать практически все места проведения мероприятия на фоне роста инфекций в японской столице.
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