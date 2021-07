Курьез: глава Олимпийского комитета случайно назвал японцев китайцами (ВИДЕО)

Он обещал гражданам Японии безопасные игры, но вместо этого назвал их «китайцами».

Глава Международного олимпийского комитета случайно назвал японских граждан китайцами на пресс-конференции во вторник. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Insider.

Томас Бах допустил ошибку и быстро исправился, пообещав безопасность на грядущих Играх в Токио.

«Наша общая цель — безопасные игры для всех — для спортсменов, для всех делегаций и, что наиболее важно, также для китайцев… японцев», — сказал Бах.

Olympics boss mixes up China and Japan at meeting in Tokyo.

Читайте: Курьез: в Днепре прямо на асфальте поджарили яичницу (ФОТО)

IOC President Thomas Bach references the safety of the ‘Chinese people’ then quickly corrects himself.

More videos here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/DmoJXbQIKk

— Sky News (@SkyNews) July 13, 2021