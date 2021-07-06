Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

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Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

А возможно, своими прогнозами они, наоборот, умышленно подстегивают ухудшение и без того отвратительной социально-экономической ситуации в стране

«Прогноз на завтра вы узнаете послезавтра…»

Судите сами. Цены на газ для коммунального сектора стараниями (не)подконтрольного правительству «Нафтогаза» подскочили без малого вдвое и продолжают расти вслед за ростом цен на топливо в Европе, хотя Украина имеет свою добычу газа, где цены в разы ниже импортных. К этому еще следует добавить отмену специальных обязательств (ПСО) на поставку «Нафтогазом» топлива в коммунальную сферу. Стоимость газа в тарифах теплокоммунэнерго, по большинству оценок, доходит до 80%. Мэрия Черновцов уже объявила о повышении тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 70%, и это только «первая ласточка».

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию примерно вдвое уже практически решен, как и вопрос отмены ПСО на поставки электроэнергии населению. Вопрос лишь в том, когда это произойдет, а львиную долю затрат на производство и поставку населению воды и услуг по водоотводу составляет именно электроэнергия.

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И в это время Министерство экономики публикует Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, в котором можно наблюдать какие-то необъяснимо низкие цифры роста тарифов в 2021 году, а также прогнозы на то, что в ближайшие два года рост тарифов продолжится, но, возможно, не так сильно.

Словом, складывается впечатление, что чиновники явно недооценили или умышленно не учли, чтобы лишний раз не пугать граждан, стремительную динамику роста коммунальных тарифов, которая угрожает существенно обогнать прогнозы Минэкономики.

Мифы правительства и объективная реальность

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Прогнозы Министерства экономики в части роста коммунальных тарифов представлены на приведенной ниже таблице.

Как видно из таблицы, в Кабмине рост тарифов на самую дорогую услугу, то есть на горячее водоснабжение и отопление, в нынешнем году оценивают в 33% (±3%). В данном случае, трудно определить, от чего умиляться больше — от погрешности или от роста на 33% в то время, как стоимость газа для теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 7 гривен за куб в феврале-апреле уже сейчас для некоторых ТКЭ доходит до 14 гривен на куб с доставкой. Ведь еще лето жаркое на дворе стоит, а что зимой будет, особенно в условиях, когда цены на газ в Европе просто взбесились и уже превышают 400 долларов за 1000 кубометров. На этом фоне рассматривать трехпроцентную погрешность несерьезно…

Но в прогнозе Минэкономики принимается, что средневзвешенная цена на газ в Европе в 2021 году составит 230 долларов, а с 2022 года начнет уменьшаться до 2015 долларов в 2024 году. Трудно сказать, на чем строятся эти прогнозы, но 400 долларов за куб газа подавляющее большинство населения однозначно не выдержит.

В то ж время, себестоимость газа отечественной добычи находится в диапазоне 2-3 гривны за куб, поэтому со всеми «накрутками» на доставку и даже «на развитие» пока еще государственный «Нафтогаз» может продавать топливо населению и коммунальной сфере по вполне приемлемым ценам. Но власть с одобрения внешнего управления упорно отказывается от такого шага. Кстати, несмотря на огромную «накрутку» при продаже населению и коммунальной сфере газа, как раз с «развитием «дела идут из рук вон плохо, поскольку отечественная добыча газа неуклонно сокращается, и это грозит крайне опасными последствиями.

Кроме того, как следует из прогноза министерства, повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление продолжится и в 2022, 2023 и 2024 годах, соответственно, на 6%, 5% и 5%. Что будет служить двигателем такого роста не совсем понятно, ибо, по логике чиновников, цена на газ с 2022 года якобы должна стабилизироваться и начать снижение с заявленного в правительстве максимума в 230 долларов до 215 долларов за тысячу кубов. Возможно, имеется в виду рост затрат в связи с повышением зарплат персонала и других составляющих себестоимости, ибо иначе трудно объяснить почти 17%-й предполагаемый рост тарифов в 2022-2024 годах при 6,5%-м предполагаемом снижении цены на газ в этот период. С внятными объяснениями подобных феноменов у чиновников, как обычно, большие проблемы.

Кроме того, в министерстве прогнозируют рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод в нынешнем году на 20%, а в 2022-2024 годах на 5% ежегодно. Надо полагать, рост тарифов будет обусловлен ростом тарифов на электроэнергию.

В результате несложных арифметических действий можно прийти в выводу, что чиновники прогнозируют рост тарифов до 2024 года на услуги теплокоммунэнерго на 55,4%, а на услуги водоканалов — почти на 47%.

Но еще раз повторим, реальный рост, скорее всего, окажется значительно выше. Особенно это касается отопления и горячего водоснабжения, если исходить из пугающей динамики роста цен на газ, когда 400 долларов за тысячу кубов — это уже реальность. Повторим, что в Черновцах уже повысили тарифы на эти услуги на 70%, и это только начало. Уже к концу этого года можно ожидать роста тарифов на услуги ТКЭ на 80-100%, и пока трудно прогнозировать социальные последствия такого роста.

С тарифами на холодное водоснабжение и канализацию тоже все может оказаться немного хуже, чем прогнозируют чиновники, если тарифы на электроэнергию повысят вдвое, как планируется, да еще и отменят ПСО. Есть версия, что рост тарифов может составить 30% и более.

Есть большие сомнения относительно прогноза по росту платы за облуживание домов и придомовых территорий. По мнению чиновников Минэкономики, в 2021-2022 годах этот рост составит по 10% ежегодно, а в 2023-2024 годах — по 5% ежегодно, то есть будет рост на величину инфляции. Правда, никто наверняка не знает, каков будет уровень инфляции через 2-3 года…

В свою очередь, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

напоминает, что подавляющее большинство жилых домов находятся в ветхом состоянии и требуют немедленного капитального ремонта, на что потребуется около 110 млрд гривен, и вскоре управляющие компании будут вынуждены повышать стоимость своих услуг на 15-20% в течение нескольких лет, чтобы изыскать средства на ремонты, поскольку ни государство, ни, чаще всего, местная власть денег дать не смогут.

Таким образом, прогнозы Минэкономики едва ли дают четкое понимание того, какие тарифы и на сколько вырастут. Но они дают главное — понимание того, что расти тарифы будут практически гарантированно, поскольку бороться с ростом тарифов власть не намерена.

Еще один обман Зеленского

И здесь есть один важный момент. В январе нынешнего года на пике возмущений повышением тарифов Зеленский заявил о том. что будет проведен некий аудит тарифов на предмет их обоснованности.

Но до сих пор никаких данных о проведении такого аудита нет. Соответственно, со стороны власти не будет никакой борьбы с воровством, обманом, мошенничеством и вымогательством коммунальщиков, и они по-прежнему могут вписывать в тарифы все что угодно.

Точно так же пока нет никаких данных о том, что власть намерена увеличить расходы на субсидии в связи даже с тем повышением тарифов, которое прогнозируется правительством, хотя, как показано выше, реальный рост будет значительно выше прогноза. Более того, в связи с так называемой верификацией получателей субсидий ожидается, наоборот, сокращение количества получателей примерно на треть.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсетях привел следующие красноречивые цифры, снабдив их эмоциональными, но справедливыми комментариями:

«Госстат Украины опубликовал отчёт о потребительских затратах домохозяйств в I квартале 2021 года на жильё, воду, электроэнергию, газ и иные виды топлива — 149,7 млрд грн.

В I квартале прошлого года такие затраты составили 119,2 млрд грн, а в I квартале 2019 года — 104,3 млрд. Всего за два года при Зеленском услуги ЖКХ стали дороже на 43%.

Просто вдумайтесь: услуги ЖКХ при Зеленском стали в полтора раза дороже, чем тогда, когда их критиковал сам Зеленский! Катастрофический рост, ничем не обоснованный.

И ведь в этом году услуги станут ещё дороже. Но Зеленский делает вид, что ЖКХ и тарифов в нашей стране не существует, и ничего не изменят в ЖКХ для людей вообще.

То Зеленскому своих народных депутатов для изменений не хватало, то местных, то министров своих и прокурора. Уже ВСЁ ваше! Что теперь мешает? Киркоров? «Конверты» от олигархов?»

Словом, ситуация с тарифами обостряется, и ничем хорошим для страны это не окончится…