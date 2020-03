Ваша задача — переболеть коронавирусом в максимально легкой форме. Доктор дал важнейшие советы

Ведущие эпидемиологи и инфекционисты мира признали, что распространение коронавируса SARS 2 практически невозможно остановить.📈

Латвийский доктор Петерис Апинис дал важные советы о том, как вести себя во время карантина и как спасти свою жизнь и жизнь своих близких, информирует enovosty.com/news.

По меньшей мере 2/3 жителей земного шара в более легкой или тяжелой форме (или вообще без симптомов) переболеют Covid 19. Врач констатирует, что с наибольшей вероятностью всем придется столкнуться с вирусом SARS 2 но подчеркивает, что болезнь Covid 19, вызванная коронавирусом, не означает смерть. Каждый, должен принять для себя решение вылечиться от этого заболевания. Каждый, кто заботится о своем здоровье, может переболеть этой болезнью по возможности легко:

1. Лечить свои хронические заболевания, чтобы коронавирус не встретил Вас в больничной койке.

Важнейшая задача для всех, у кого есть хронические болезни, – их лечить: точно соблюдать указания врача как о режиме, так о диете, и точно употреблять все назначенные лекарства.

«Лекарства не работают для пациентов, которые ими не пользуются”, – сказал бывший министр здоровья США (Surgeon General of the United States) Чарлз Эврет Куп (C. Everett Koop, MD.). Коронавирус угрожает жизни людей, которые недостаточно стабилизируют свой сахарный диабет, не лечат свою астму, хроническую обструктивную болезнь легких или сердечную недостаточность. Вы должны с помощью своего врача сами тщательно лечить свою основную болезнь, чтоб коронавирус не использовал ее Троянским конем.

Во время эпидемии вируса очень опасно несодействие пациента или отказ пациента соблюдать режим, дозы и время применения лекарств. Необходимо обратиться к своему семейному врачу или своему специалисту (эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу) перед встречей с вирусом. Если у вас есть диабет 2 — го типа, следует употреблять назначенные врачом медикаменты. Надо употреблять назначенные врачом медикаменты против повышенного кровяного давления;

2. Ходить, бегать, ездить на велосипеде на свежем воздухе каждый день. Работать на огороде.

Только Ваш непрямой или косвенный иммунитет позволит Вам легко переболеть Covid 19. Косвенный иммунитет больше всего выработается движениями и спортивными активностями, рациональным питанием и нахождением на свежем воздухе. Вам нужно найти возможность каждый день гулять по лесу или на берегу моря, бегать или кататься на велосипеде по меньшей мере один час. Тот, кто каждый день бегает или быстро шагает на свежем воздухе, не умрет от коронавируса и не пострадает от него. Ни одно правительственное карантинное мероприятие не так эффективно, как активное движение на свежем воздухе;

3. Тренировать грудную клетку и заниматься дыхательными упряжнениями каждый час.

Придется упражняться каждый день. Коронавирус, как правило, угрожает эпителиальным клеткам дыхательных путей или альвеолярным клеткам легких. Лучше всего вирус чувствует там, где униженный поток воздуха – в верхних сегментах легких на плечевой часте и в сегментах снизу ближе к диафрагме. В меньшем количестве занятых в дыхании сегментах легких живут различные бактерии, которые могут быстро превратить вызванную вирусом болезнь в бактериальную пневмонию и сепсис. Эти бактерии должны быть вентилированы правильными дыхательными упражнениями. Любой рехабилитолог или физиотерапевт может показать упражнения – как улучшить дыхание в этих сегментах. Правильное диафрагмальное пение тоже вентилирует легкие.

Также как и вентилировать легкие, нужно вентилировать жилые и рабочие помещения. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым пациентам нужно обсуждать с семейным врачем необходимость вакцинации пневмококковой вакциной. Воспаление легких, которым можно умереть, вызывают пневмококки, которые уже находятся в наших дыхательных путях. Вакцина от пневмококков уменьшит возможность пневмонии вируса превратиться в смешанную пневмонию и сепсис;

4. Не кашлять, не чихать, не кричать (и не петь) на других.

Держаться на расстоянии 2 метров. Не общаться с незнакомым человеком дольше 10 минут.

Возможность получить коронавирус SARS 2 определяет время разговора и растояние или контакта с инфицированным лицом. Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Латвии рекомендует находиться друг от друга на расстоянии 2 метра, пользоваться очками и перчатками. Слушайте рекомендации Министерства здоровья и SPKC – эти рекомендации созданы мудрейшими ученными Латвии и мира.

Итак, общайтесь между собой отдалённо, лучше всего на расстоянии не меньше 2 метров. Помните, что коронавирус можно переносить не только капельками воздуха, но также в поцелуях и во время секса.

Советую избегать прямых коммуникаций превышающих 10 минут. Попытайтесь избегать мероприятия, перемещение на общественном транспорте и побывание в супермаркете превышающих этих 10 минут;

5. Рекомендации по профилактике и лечению брать в сайте SPKC (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791), у известных врачей, инфекционистов, эпидемиологов

Не верьте рекламе чудес, антивирусным витаминам, гомеопатическим средствам и обогатителям питания. Питайтесь растительными продуктами потенциально много содержащих фитонциды – чеснок, лук, салат, шпинат, капусту и т.д.;

6. Избегайте злоупотреблением алкоголя! Не больше одной дозы (стакан вина) в день!

Не верьте советам употреблять алкоголь как лекарство от вируса! Алкоголь открывает для вируса ворота дыхательных путей, подавляет защиту организма. В качестве смертоносного дезинфекционного средства для вируса употребляется раствор спирта, который составляет по меньшей мере 60 градусов. Если вы приобрели такой крепкий алкогольный напиток, спускайте его на салфетку и чистите руки и поверхности;

7. Не курите! Комбинация – коронавирус и курение – это путь к патологанатому или могильщику.

Курение должно быть отказано немедленно. Исследования китайских коллег свидетельствуют о том, что разница между смертностью мужчин и женщин зависит от количества выкуренных сигарет. Пассивное курение также является опасным для жизни в сочетании с вирусом. Также современные методы электронного курения в сочетании с вирусом являются реальной жизненной угрозой;

8. Очки, перчатки, маска.

Маска лица – отличное средство защиты, чтобы не заболеть SARS 2, но, согласно наблюдениям китайских специалистов, годится только в том случае, если оба лица – как носитель болезни, так и потенциальный реципиент надели маски. Респираторы как средства защиты оставляем медицинским работникам, у них более тесный контакт с больными. Значительное средство защиты от вируса – очки. Лучшими являются такие, которые используют пляжные волейболисты. Если у вас есть выбор – линзы или очки – еще несколько месяцев выбирайте очки.

В магазине и других общественных местах, где приходится потрогать различные предметы и вещи, неплохо надевать резиновые, латексные или пластмассовые перчатки. Но самое главное — не сунуть руки в рот, нос, ухо и не тереть глаза. Мойте руки перед едой а также фрукты и овощи;

9. Стерилизовать поверхности и помещения!

В помещениях, где находился человек с утвержденным Covid 19 или человек, который мог бы быть больным Covid 19, необходима дезинфекция поверхностей и помещения используя средства дезинфекции. Важно тщательно очищать и дезинфицировать все предметы и поверхности, например, дверные ручки, кнопки лифта, краны, стены и окна, поверхности в туалетах и ванных комнатах, а также телефоны, планшетные компьютеры, к которым часто касаются множество людей. Для обработки небольших поверхностей рекомендуется использовать 70% раствор этилового спирта. Белье лучше стирать в стиральной машине по возможности высокой температуре.

Если есть возможность дезинфицируйте помещения ультрафиолетовым излучением, избегайте облучение себя.

10. Часто мыть руки мылом или дезинфицирующим раствором.

Мойте руки перед едой, а особенно после посещения супермаркета, общественного транспорта и туалета. Альтернативой мытья рук в раковине общественного туалета, выбирайте салфетки со стерилизующей жидкостью. Меньше общайтесь с людьми в уплотненных местах.