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Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии — советы врача-физиотерапевта

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Хорошая новость в том, что чем в лучшем состоянии легкие, тем больше шансов избежать пневмонии.

Еще лучшая новость в том, что еще не поздно улучшить функциональное состояние ваших легких не слишком сложными упражнениями, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач-остеопат, физиотерапевт Ярослав Денега.  

Почему вcе так напуганы COVID-19? Видимо потому, что в настоящее время 7% от заболевших его не пережили. Однако опасен не сам коронавирус, а осложнения к которым он приводит. К  летальному исходу может привести острый респираторный дистресс-синдром, вызванный тяжелой вирусной пневмонией.

Что это такое? Если коротко, то легкие воспаляются и в конце концов формируется сильный отек. Такие отекшие легкие не справляются со своими прямыми задачами по насыщению крови кислородом. Дистресс-синдром лучше не допускать.

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Хорошая новость в том, что чем в лучшем состоянии легкие, тем больше шансов его избежать при пневмонии, или в некоторых случаях даже преодолеть.

Но сначала о том, как мы дышим.

Основной дыхательной мышцей является диафрагма. Она отделяет грудную полость от брюшной и работает, в основном в состоянии покоя. При физических нагрузках или стрессе работают вспомогательные дыхательные мышцы. Это межреберные и грудные мышцы, а также мышцы шеи и плечевого пояса.

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Тренировать нужно все. Начнем с профилактики.

Упражнения для дыхания

1.Первое, что должно быть у вас дома это любая надувная игрушка, надувная подушка или воздушный шарик.
Их нужно надувать. По пять минут в день, утром и вечером когда здоровы, и два раза в час, когда заболели.
Смысл прост: увеличиваем силу всех дыхательных мышц и жизненный объем легких также увеличиваем.

2.Дыхание квадратом.
Очень просто:Вдох, пауза, выдох, пауза. 
Именно квадратом, где количество времени на каждую сторону будет одинаковым. Например, по 10 секунд — вдох, задержка дыхания, выдох и снова задержка. Продолжительность 5 минут, дважды в день.

3. Дыхание с сопротивлением.
Медленно вдыхайте носом, выдыхаете через сжатые губы, как будто задуваете свечу на торте по случаю празднования дня рождения, к которому вы непременно доживете. Выдыхать лучше дольше, чем вдыхать. 5-10 минут, также дважды в день.

4.Диафрагмальное дыхание.
Одну руку кладем на грудь, другую на живот. Дышим животом. Грудью не дышим.
Руки нужны, чтобы  это контролировать. 5 минут дважды в день.

Физические упражнение

1.Исходное положение — сидя.
Вытягиваем руки перед собой, составляем пальцы в замок. Глубоко вдыхаем носом.
На выдохе медленно двигаем сцепленными руками влево-вправо, пока не выдохнем окончательно. Можно помогать корпусом. Возвращаемся в исходное положение и вдыхаем.

2.Исходное положение — стоя.
Отводим руки в стороны и медленно поднимаем над головой,  вдыхая носом. Немного потягиваемся вверх. И опускаем руки с выдохом. 10-15 повторений, утром и вечером.

3. Йоги:
Делайте свою сурью Намаскар и любимые пранаямы, будет также ок.
 Не йоги:
Все упражнения, которые похожи на сурью Намаскар  можно делать с той же целью.

4. Если вообще ничего не можете, то регулярно сгибайте и разгибайте ноги в коленях, подтягивая их повыше. Это хоть как-то стимулирует работу диафрагмы.

Чем еще помочь

В плохо работающих легких будет собираться разная вредная ерунда. Поэтому лучше помогать, комбинируя дыхание с вибрацией при помощи легкого массажа.

Шаг первый

Пальцами или косточками пальцев (руки сложены в кулаки)  отбиваем легкий ритм в области груди чуть ниже ключиц.
 
Шаг второй  

При  отсутствии физиотерапевта ваш родственник или друг складывает ладони лодочкой и начинает отбивать ритм на ваших плечах, как на барабане. Суть в том, чтобы вызвать вибрацию, а не отомстить вам лично, поэтому сила регулируется соответственно. Нужна зона между плечевым суставом и шеей. Вы в это время глубоко дышите носом и выдыхаете ртом через губы, сложенные «трубочкой»

Шаг третий  

Далее вас берут за ту же зону плеч и интенсивно трясут с низкой амплитудой. Вы в это время делаете 5-10 дыхательных циклов, как и в прошлый раз, но с ускорением в конце выдоха. Типа хотите сказать «хе!». Если будете кашлять  при этом — это хорошо.

Шаг четвертый  

Повторяем такой же сеанс  похлопывания по зоне лопаток. Создаем вибрацию и не забываем дышать. Без этого дела не будет.

Шаг пятый  

Вы лежите на боку. Ноги согнуты. Свободную руку закидываете за голову.  Ваш помощник играет на ваших ребрах и трясет, пока вы дышите и кашляете.Затем переворачиваетесь на другую сторону и повторяете.

Все! У пневмонии не осталось никаких шансов.

Напоминаю, что хронический стресс подавляет клеточный иммунитет. Поэтому вот вам еще несколько советов:

1. Придерживайтесь  информационной гигиены.  Один раз в день зайти на новостной сайт или фейсбук вполне достаточно, чтобы быть в курсе событий.
2. Пять минут базовой дыхательной медитации не только позволят вам успокоиться, но и помогут сконцентрироваться на текущих задачах. Потому что если не выключить режим истеричной белки, то в достаточно короткое время у вас дома не будет свободного места от  ненужных лекарств, а также запасов, гречки, соли и туалетной бумаги как символов покоя и стабильности. Базовая дыхательная медитация — это когда вы сидите с ровной спиной, вдыхаете носом, выдыхаете ртом и думаете только о  вдохе и выдохе. 
3. Пейте больше чистой воды, очень полезен также имбирный чай с лимоном и медом (если нет болезней желудка или поджелудочной).

Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет, берегите себя и близких!


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 444

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