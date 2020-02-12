Новые смерти и новое название. Что важно знать о коронавирусе 12 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Новые смерти и новое название. Что важно знать о коронавирусе 12 февраля Новые смерти и новое название. Что важно знать о коронавирусе 12 февраля

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На лайнере Diamond Princess обнаружены новые случаи заражения смертельным китайским вирусом

В Китае за последние сутки выросло количество умерших и заразившихся коронавирусом, хотя можно констатировать замедление темпов роста цифр (в сравнении с предыдущим днём). За 12 февраля к числу заболевших добавилось 2022 человека, всего количество больных на данный момент составляет 45183. Также, можно констатировать увеличение количество выздоровевших — 4849. На наличие вируса на данный момент проверяется 16067 человек.Большинство смертей, 1068, зафиксированы в китайской провинции Хубэй. Именно она продолжает оставаться эпицентром вспышки вируса. В этих условиях, пока в стране бушует эпидемия, в Китае решили организовать онлайн-обучение, информирует enovosty.com/news.

Среди плохих новостей: в японском министерстве здравоохранения сообщили о том, что на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту обнаружили сорок новых случаев заражения китайским вирусом. Министр здравоохранения Японии отметил, что сейчас четыре пассажира находятся в тяжелом состоянии.

Среди хороших новостей: в китайских СМИ рассказали романтическую историю о том, как вирус не помешал планам двух влюбленных. Они начали борьбу с вирусом вместе: он сделал ей предложение с кольцом для скрепки в провинции Ухань 9 февраля. Она сказала да.

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Вчера, 11 февраля, Всемирная организация здравоохранения присвоила коронавирусу официальное название — Covid-19. Кроме того, в ВОЗ заявили о том, что вакцина от тяжелого заболевания появится только через 18 месяцев.