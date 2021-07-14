Почему ушел в отставку вечный министр Украины?

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за семь лет пережил пять перестановок в правительстве и одну смену главы государства. Поэтому его внезапное заявление об отставке прогремело в Киеве как ядерная бомба.

Арсена Авакова называют «вечным министром» Украины. За семь лет и четыре месяца, прошедших с момента революции в феврале 2014 года, в результате которой он стал министром внутренних дел, до объявления о его отставке во вторник вечером, он пережил пять перестановок в правительстве и одну смену главы государства. Ни одному другому политику в Украине не удавалось оставаться в правительстве так долго. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, информируют Экономические новости.

И все же в правительстве, парламенте и гражданском обществе было немало тех, кто хотел бы избавиться от Авакова, поскольку список министров, которых он пережил на своем посту, не меньше списка дел и неудач, связанных с его именем — прежде всего, провал реформы милиции, которая должна была стать витриной всех реформ сразу после революции.

Отставка пока остается загадкой

Все призывы к его отставке разбивались об Авакова. И это несмотря на то, что его отношения с двумя президентами, при которых он был министром, также были, мягко говоря, непростыми. Только на «переходный период» президент Владимир Pеленский хотел оставить Авакова на посту после победы на выборах два года назад. Но когда в марте прошлого года он произвел перестановки в правительстве, министр внутренних дел снова оказался одним из немногих, кому было позволено сохранить свой пост. Аваков был незаменим благодаря своему опыту, сказал тогда Pеленский.

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На этом фоне для Киева стало сенсацией, когда во вторник вечером Аваков объявил о своей отставке в заявлении, состоящем из двух скупых предложений, которое еще должно быть официально принято украинским парламентом в этот четверг. Почему и как был предпринят этот шаг, пока остается загадкой. Очевидно лишь то, что решающим фактором стало давление со стороны офиса президента. «Причины неизвестны», — сказал лидер парламентской группы правящей партии «Слуги народа» Давид Арахамия после встречи парламентской группы с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Для этого сейчас бурно распускаются домыслы и спекуляции.

Оглядываясь назад, становится ясно, что Зеленский работал над заменой Авакова в течение некоторого времени. Одной из причин этого может быть расследование одного из самых резонансных убийств последних лет — теракта в автомобиле журналиста Павла Шеремета в 2016 году. После того как украинские СМИ представили доказательства многочисленных промахов в расследовании полиции, Аваков назвал трех предполагаемых виновных в этом преступлении в 2019 году.

Это были известные активисты волонтерского движения по поддержанию воинских частей, борющихся с российской агрессией на востоке Украины. Этот предполагаемый успех обернулся фиаско: ни косвенные улики, представленные следователями, ни предполагаемые мотивы арестованных не были убедительными. После их освобождения весной этого года Зеленский подчеркнул личную ответственность Авакова за расследование.

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Сам Аваков, как сообщает интернет-газета «Украинская правда» со ссылкой на близких к нему людей, считает себя жертвой махинаций руководителя аппарата президента Андрея Ермака, которого в частных беседах он называет «российским агентом влияния». Это соответствует имиджу Авакова, который постоянно участвовал в непрозрачных интригах в правительственном лагере и выдвигал резкие обвинения против оппонентов на глазах и за кулисами.

57-летний уроженец Харькова из восточной Украины является одним из олигархов, вставших на сторону демократического лагеря во время «оранжевой революции» 2004 года, но — как и бывший президент Петр Порошенко — воплотил в себе многие из тех явлений, против которых были направлены революции 2004 и 2014 годов. Его власть также основывалась на том, что он сыграл важную роль в организации сопротивления российской агрессии на первом этапе войны. Некоторые из возникших в то время военизированных формирований впоследствии были подчинены Министерству внутренних дел. Кроме того, Аваков поддерживал крайне непрозрачные отношения с отдельными деятелями правоэкстремистских организаций.