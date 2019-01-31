Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань

Головна » Останні новини » Здоров’я » Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань

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Іноді за дивною поведінкою дітей можуть ховатися різні захворювання.

Медики закликають батьків бути уважними до поведінки своїх чад, адже деякі відхилення можуть свідчити про наявність психічного захворювання. Своєчасна діагностика сприяє максимально нормальної адаптації дитини до життя, інформують Економічні новини.

За дивною поведінкою іноді може ховатися аутизм. Для нього характерні часто повторювані автоматичні дії з відсутнім поглядом (наприклад, розгойдування тіла), нерозуміння, як контактувати з іншими людьми (неконтактність або надмірна контактність), рідкісне використання жестів і їх нерозуміння, страх перед будь-якими змінами (може лякатися навіть перестановки меблів).

Дислексія (невміння опановувати навичками читання) може проявиться навіть у інтелектуально розвинених дітей. Батьків має насторожити неулавліваніе змісту прочитаного або написаного, неправильне тримання ручки або олівця (таке, що навіть не піддається переучування), неуважність і погане читання.

За синдромом дефіциту уваги або гіперактивності може ховатися таких дій: дитина поводиться дуже активно (постійно в русі, вистачає різні непотрібні йому предмети), нездатність до концентрації уваги, постійне отвлеканія (особливо на яскраві об'єкти), нездатність керувати емоціями.