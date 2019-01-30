ТОП-3 інфекції, які можна підхопити в перукарні

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Відвідуючи перукарню і розраховуючи на красиву стрижку, людина ризикує ще, і підхопити інфекцію. Причому, це може статися не тільки в дешевому закладі, а й в більш дорогому, якщо не дотримуються елементарних правил санітарії та гігієни. Ось найпоширеніші з них.

Фолікуліт , інформують Економічні новини.

Якщо інструменти в перукарні погано продезінфіковані, то на них можуть залишитися чиїсь бактерії стафілокока, які легко перейдуть на чутливу під час стрижки шкіру наступного пацієнта. Це загрожує фолікулітом – запаленням волосяних фолікулів, які проявляються зудять червоними висипаннями і гнійними прищами.

Стригучий лишай

Це шкірне захворювання може передатися людині через погано обробленої гребінця. Грибок проявляється у вигляді червоних плям в «лусочках». Якщо вчасно не пролікувати стригучий лишай, то можна залишитися повністю без волосся, крім того, він загрожує потворним рубцюванням шкіри.

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Правець Бактерії цього захворювання у вигляді спорт можуть легко проникати в приміщення і разом з пилом осідати на різні предмети. Якщо на шкірі людини є ранки або порізи, то вони можуть виявитися відмінним місцем для розмноження інфекції.