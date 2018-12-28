Назвали причину нічних кошмарів

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Вчені змогли розкрити таємницю нічних кошмарів. Вони заявили, що їх причина зовсім втішна.

Відзначимо, що вчені ще до кінця не вивчили сни, тому вони пов'язували нічні страхи з підсвідомістю. Іншими словами, вони вважали, що людський мозок намагається про щось попередити, інформують Економічні новини.

Але недавнє відкриття пролило світло на це питання. Виявляється, люди, яких дуже часто турбують нічні кошмари, мають схильність до захворювання Паркінсона. Фахівці підкреслили, що всі види кошмарів тісто пов'язані з роботою мозку, але не з психологією, а з медичними реаліями. Вони додають, що пам'ять фокусує тільки ті кошмари, які сняться в швидку фазу.

Це має зв'язок зі змінами в областях мозку. Нагадаємо, що раніше повідомляли, що вчені довели, що порушення сну може бути ранньою ознакою хвороби, що розвивається Альцгеймера.