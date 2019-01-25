Японці визначили найкорисніший фрукт

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Вчені з Японії в ході експерименту з'ясували, що ківі є найкориснішим фруктам для нашого здоров'я.

Японські вчені заявили, що цей фрукт багатий на корисні речовини і мікроелементи. Ківі добре справляється із запальними процесами, ефективний противірусний засіб і протизапальний, інформують Економічні новини.

Медики підкреслюють, що щоденне вживання цього кисло-солодкого фрукта позбавить вас від депресії, проблем зі шлунком. Також, якщо у вас підвищений холестерин, то ківі допоможе його знизити. Лікарі рекомендують з'їдати по три ківі в день, щоб поліпшити стан здоров'я і знизити ризик розвитку небезпечних захворювань.

Раніше писали, що яблука і апельсини також важливі для нашого організму. Перші – відмінний засіб для профілактики хвороби Альцгеймер, а також в боротьбі із зайвою вагою. Апельсини допоможуть відновити артеріальний тиск, заспокоїти нервову систему.