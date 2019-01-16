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Стало відомо, чим небезпечні ополіскувачі для рота

Головна » Останні новини » Здоров’я » Стало відомо, чим небезпечні ополіскувачі для рота
 
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Ополіскувачі для рота є одним з кроків гігієни ротової порожнини. Завдяки їм, знищуються бактерії, і залишки їжі, а подих надовго залишається свіжим. Однак ця рідина може бути і небезпечною.

Американські вчені провели ряд досліджень, в ході яких вони з'ясували, що крім шкідливих бактерій, ополіскувачі також можуть знищувати і корисні мікроорганізми. Також, ця рідина може посприяти розвитку діабету, інформують Економічні новини.

Головним завданням ополаскивателей для ротової порожнини є вимивання бактерій, що викликають утворення бактеріального нальоту на зубах і провокують неприємний запах. Але в ході експериментів з'ясувалося, що використання ополіскувачів для рота загрожує знищенням корисних бактерій, які захищають організм від ожиріння та цукрового діабету.

Вчені запросили понад тисячу добровольців, і розділили їх на дві групи. Перша група протягом трьох років регулярно користувалася ополаскивателем для рота. Так, учасники цієї групи опитаних стикалися з діабетом або коливанням цукру на 55% частіше, ніж люди, які не використали ополіскувач.


Автор: Катерина Лукьянчук

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