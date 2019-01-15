Вчені назвали фрукт, що знижує ризик розвитку онкології

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Міжнародна дослідницька група встановила, що гранат здатний знижувати ризик виникнення злоякісних пухлин.

Вчені з США та Індії організували спільне дослідження впливу граната на людський організм. Їм вдалося встановити нові властивості даного фрукта, інформують Економічні новини.

Якщо раніше вважалося, що гранат має протизапальні властивості (сприяє загоєнню ран і тріщин в кишечник), то тепер його вважають ще й ефективним засобом профілактики онкологічних захворювань.

Американо-індійська група медиків закликає людей обов'язково включати в свій раціон цей червоний фрукт. На їхню думку, з'їдати зерна необхідно з кісточками.

Було встановлено, що в ході переробки граната бактеріями, що живуть в кишечнику людини, виникають унікальні компоненти, які здатні вибудовувати ефективний захист від токсинів. Завдяки вживання цього фрукта можна в рази зменшити ймовірність захворювання на рак кишечника.

Довідка. При покупці граната необхідно орієнтуватися, в першу чергу, на його зовнішній вигляд. Стиглий гранат зовні сухий. У нього тоненька скоринка і виглядає він трохи підсушеним. Волога і м'яка шкірка може бути на плодах, які зірвали незрілим. Варто уникати гранатів, на кірці яких присутні темні бурі плями (це свідчить про поразку гнилизною). Крім цього, краще купувати великі плоди (близько 700 г). В такому випадку вони будуть заповнені соком і не мати порожнеч.