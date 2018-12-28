Дональд Трамп на шляху до імпічменту

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Говорити про імпічмент Дональда Трампа, начебто, ще зарано. Але події, що розгортаються у Вашингтоні, наштовхують на висновок, що все рухається саме в цьому напрямку. Щоправда, в січні 2019 року каденція Трампа проходить екватор, залишиться всього два роки, а процедури імпічменту тягнуться дуже довго. Але навіть якщо до закінчення каденції Трампа імпічмент не визріє остаточно, його шанси бути обраним на другий термін будуть вельми сумнівними.

Спецпрокурор Боб (Роберт) Мюллер риє землю, щоб довести злочин Трампа у вигляді протидії американській судовій системі, а також корупційних контактів з представниками московської верхівки. На стороні прокурора виступають опозиційні демократи, значна частина прокуратури і ФБР, навіть багато представників республіканців – формальних однопартійців Трампа, оскільки цей “вискочка” з дипломом бакалавра, торгаш нерухомістю і шоумен багатьох дістав, інформують Економічні новини.

Виборчий фонд для «походів наліво»

В результаті бурхливої ​​діяльності прокурора Мюллера і ряду інших правоохоронців колишній особистий юрист і довірена особа Трампа Майкл Коен вже отримав три роки в’язниці. У свою чергу, колишній глава ФБР Джеймс Комі дає свідчення в нижній палаті Конгресу, причому на виконання відповідного судового рішення, і ці свідчення – аж ніяк не на користь Трампа.

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Коен працював на Трампа протягом 12 років, входив в його найближче оточення, дуже добре обізнаний про справи свого колишнього патрона. На суді Коен всіляко каявся в тому, що довгий час, як випливає з його слів, вимушено був слухняним знаряддям в нечестивих руках Трампа. Втім, потреба ця, схоже, дуже непогано оплачувалася. Тому крім 36-місячного тюремного ув’язнення Коен, згідно з рішенням суду, повинен сплатити податковим органам Штатів близько 1,4 млн доларів недоплачених податків, а також 500 тисяч доларів штрафу. Разом, майже 2 млн доларів, які для Коена, мабуть, є не останніми грошима. Втім, тут мали місце фінансові махінації, про що нижче.

Проти колишнього юриста Трампа висунуто два звинувачення. Формулювання першого з них виглядає вельми серйозно. По суті, мова йде про те, що кошти виборчого фонду Трампа використовувалися для того, щоб змусити мовчати дам, які мали з Трампом інтимні стосунки і в ході виборчої кампанії раптом загорілися бажанням поділитися цією захоплюючою інформацією з широкою громадськістю.

Іншими словами, якби мовчання цих дам оплачувалося з особистої кишені Трампа, то можна було б поставити питання тільки про «обліко морале» нинішнього господаря Білого Дому. Але використання коштів виборчого фонду слідчі і суд порахували правопорушенням, хоча Трамп дотримується іншої думки.

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Слідство стверджує, що Коен за дорученням Трампа шляхом підкупу змусив мовчати про свої стосунки з Трампом порноактрису і модель журналу «Play boy».

Крім того, схема фінансування цього підкупу виявилася досить цікавою, що також стало предметом слідства і судового розгляду. Коен взяв в декількох банках кредити, причому подав до фінансових установ неправдиві дані про свої активи і доходи, а оплату мовчання зазначених дам проводив через створені ним фіктивні компанії.

Після закінчення виборчої кампанії штаб Трампа оплатив Коену ці витрати, додавши до них власний заробіток юриста і податки. Причому оплата ця була проведена як «витрати на виборчу кампанію». У цих маніпуляціях американська Феміда побачила справжній склад злочину.

При цьому Трамп публічно відхрестився від своєї колишнього довіреної особи. Він заявив, що навіть і не думав штовхати Коена на злочин. На думку Трампа, Коен, був юристом, і сам повинен знати, що законно, а що ні, мовляв, він за це гроші отримував. Що ж стосується зазначених фінансових маніпуляцій, то Трамп їх вважає законними, а галас навколо них, на його думку, роздули опоненти, щоб його зганьбити. Коен, мовляв, Трампа, обмовив, щоб знизити собі тюремний строк. Щоправда, американська Феміда дотримується іншої думки …

Закликавши Феміду суворо покарати порушника закону Коена, Трамп повідав, що у позашлюбних зв’язках ніколи не перебував.

Рука Москви

Майклу Коену було висунуто ще одне дуже серйозне звинувачення. Спецпрокурор Мюллер звинуватив юриста в тому, що той говорив неправду конгресу щодо переговорів про можливе будівництво в Москві Трамп-тауер. Це будівництво обіцяло стати вельми прибутковою інвестицією для компанії Трампа.

Спочатку Коен стверджував, що переговори про будівництво Трамп-тауер в Москві були припинені ще до початку висування кандидатів на останніх президентських виборах в США, тобто до того, як Трамп офіційно став кандидатом в президенти від Республіканської партії.

Однак після того як з Коеном «провів роботу» спецпрокурор Роберт Мюллер , показання Коена істотно змінилися. Зокрема, він заговорив про те, що так званий «московський проект» не був би можливим без сприяння вищих посадових осіб Росії. Будівництво Трамп-тауер в Москві могло б принести компанії Трампа сотні мільйонів доларів. А головне, від імені компанії Трампа Коен продовжував контактувати з представниками правлячої верхівки Росії не тільки під час виборчої кампанії, але навіть після того, як Трамп став господарем Білого дому. Більш того, ці контакти тривали навіть в той час, коли в Америці почалося слідство про можливе втручання Росії у виборчу кампанію виборів президента США в 2016 році.

Слідство, проведене офісом спецпрокурора Мюллера, встановило, що Коен і Трамп неодноразово обговорювали питання можливої ​​зустрічі з Путіним. Обговорення це було розпочато ще до висунення Трампа в кандидати, але продовжилося вже після того, як він став кандидатом на найвищу посаду. Планувалося, що Коен увійде в контакт з деякими представниками московської верхівки, щоб промацати грунт про можливу зацікавленість і готовність російської сторони до такої зустрічі.

Згідно зі свідченнями Коена, з ним від імені російського уряду контактували кілька людей, які, очевидно, представляли різні угрупування в московській верхівці.

У свою чергу, колишній глава ФБР Джеймс Комі також свідчить не на користь Трампа. На думку Комі, Трамп протидіяв правосуддю в питанні колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який брехав ФБР про свої контакти з послом Росії в США Кисляком. Флінн вже був звільнений, а Трамп, за словами Комі, вимагав від нього, тоді директора ФБР, щоб відомство спустило на гальмах розслідування діянь Флінна.

Ця заява Комі прозвучало в унісон із заявою представника офісу спецпрокурора Мюллера про те, що Трамп може стати фігурантом справи щодо протидії американському правосуддю.

Викликає цікавість ще один вислів Комі щодо спецпрокурора Роберта Мюллера. Розмови про можливе звільнення Мюллера тривають вже давно, і це зрозуміло, оскільки він перейшов дорогу дуже багатьом, починаючи з Трампа. На запитання одного з конгресменів про те, якою буде доля розслідування російського втручання у вибори, якщо Мюллер буде звільнений, Комі висловився в тому сенсі, що для того, щоб поховати це розслідування, доведеться також звільнити всіх працівників Міністерства юстиції та ФБР. На думку Комі, це стане великим ударом по демократії, законності, національній безпеці і верховенству права в Америці.

«Мета росіян – поставити під сумнів перед усім світом авторитет американської демократії, забруднити її так, щоб вона не виглядала гідно. Якби хтось наказав зупинити це розслідування, це мало б схожий ефект», – заявив Джеймс Комі.

Так і до імпічменту недалеко!

Оскільки цілком очевидно, що спецпрокурор Роберт Мюллер (який, до речі, є республіканцем, як і Джеймс Комі) намагається підвести справу до імпічменту Трампа, виникає питання про реальність імпічменту як такого. Тут, як то кажуть, все складно, і в реальності жоден імпічмент президенту США за всю історію до кінця доведений не був.

Відповідно за встановленою в США процедурою, відмова чиновника, включаючи президента (а також суддів і інших посадових осіб), від займаної посади здійснюється шляхом висунення звинувачень в Палаті представників (нижній палаті Конгресу) з подальшим винесенням вердикту в Сенаті кваліфікованою більшістю голосів в кількості 2/3 від числа депутатів верхньої палати.

В історії США в нижній палаті двічі висувалися звинувачення для імпічменту. У 1868 році звинувачення висувалися проти президента Ендрю Джонсона в справі про звільнення військового міністра. У 1998-1999 роках – проти Білла Клінтона у справі про неправдиве свідчення та протидію слідству у зв’язку з гучною історією відносин Клінтона із стажистом Монікою Левінські. Але в обох випадках імпічмент не набрав в Сенаті необхідних 2/3 голосів.

Третій випадок з Ричардом Ніксоном – теж, до речі, республіканцем! – був абсолютно особливим. У 1974 році приблизно на середині своєї другої каденції він пішов у відставку, не чекаючи вердикту в Сенаті у справі «Уотергейт». Справа стосувалася прослуховування під час виборчої кампанії штабу опонента з Демократичної партії. При цьому очікувалося, що Сенат дасть необхідних 2/3 голосів за імпічмент.

Як бачимо, імпічмент – справа непроста. Але коли мова йде про національну безпеку або про порушення базових демократичних норм, це може цілком спрацювати, як у випадку з Ніксоном, який змушений був піти під реальною загрозою не просто імпічменту, але навіть можливого ураження в правах на будь-яку політичну і громадську діяльність.

Якщо ж порівнювати з ситуацією Білла Клінтона, то і тут порівняння не на користь Трампа. Клінтон лжесвідчив і протидіяв слідству і правосуддю в питанні амурних відносин із стажистом. Трамп же намагається протидіяти в питаннях національної безпеки, та ще коли мова йде про зв’язки з Москвою. Якщо спецпрокурорам вдасться зібрати переконливі докази, то від Трампа можуть віхреститися не тільки республіканці, а й навіть найближче оточення. Саме так і сталося свого часу з Ніксоном, якому його однопартійці-республіканці відмовили в підтримці.

До того ж, коло навколо Трампа стискається. Особистий юрист Коен покаявся, засуджений і дає свідчення проти свого патрона. Ряд інших представників оточення Трампа також мають шанси отримати тюремні терміни – це Річард Гейтс, Майк Флінн, Пол Манафорт. Як варіант, вони можуть бути звільнені від відповідальності внаслідок так званої угоди зі слідством в обмін на свідчення проти Трампа. Адже очевидно, що метою спецпрокурора Мюллера є не «дрібна сошка» на кшталт Коена або Манафорта, а саме Трамп.

Суспільні настрої в Штатах також готові до імпічменту. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки в США, 58% респондентів вірять у те, що Трамп намагається протидіяти спецпрокурору Мюллеру в проведенні розслідування про можливу змову Трампа з Москвою. При цьому 51% опитаних вважають, що Трамп повинен піти з поста, якщо Мюллер доведе провину та протидію Трампа слідству.

Словом, перспективи у Трампа вимальовуються не надто радісні.