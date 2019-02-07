Вчені спрогнозували поява нових живих істот на Землі

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Вчені довели, що через зміни температури води на Землі з'являться нові види тварин.

Дослідницька група з Університету Йоганнесбурга прийшла до висновку, що потоки морської води, що мають різну температуру, провокують виникнення нових видів істот. Про результати своїх спостережень дослідники написали у виданні Proceedings of the Royal Society, інформують Економічні новини.

На думку вчених, температурні відмінності прибережної води впливають на будову ДНК деяких видів риб. Своє дослідження вони побудували на спостереженні за бичками, що мешкають біля берегів. В ході експерименту було встановлено, що температура води впливає на геном тієї чи іншої популяції. ДНК бичків, які живуть в більш холодних водах, відрізнялося від ДНК тих особин, які плавають в теплій воді.

Вчені помітили, що популяції бичків відмінно пристосовувалися до тієї воді, в якій вони живуть. У разі їх міграції в більш холодні або теплі води у них ставало менше шансів на розмноження.

Дане відкриття демонструє, що температура води впливає на зміну ДНК. Фахівці Університету Йоганнесбурга вважають, що з часом це посприяє виникненню нових видів морських тварин. Крім цього, фахівці показали, що організми можуть виникати не тільки в ізольованому середовищі, як вважалося раніше.