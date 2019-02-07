SpaceX і NASA назвали дату запуску Crew Dragon

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SpaceX і NASA анонсували перший політ космічної капсули Crew Dragon.

Раніше корпорації планували відправити Crew Dragon до МКС 7 січня. Однак їх планам не судилося збутися. Нова дата польоту – 2 березня, інформують Економічні новини.

На даний момент ні SpaceX, ні NASA не дали пояснень щодо затримки. Однак експерти вважають, що це досить часте явище в космічних запусках і хвилюватися не варто. Видання Florida Today ж припустило, що перенесення запуску Crew Dragon пов'язаний з 35-денний паузою американського уряду.

2 березня має стартувати двотижневу подорож космічної капсули. Перший політ Crew Dragon зробить без людей на борту. Це буде тестовий запуск, в ході якого працівники SpaceX і NASA оцінять функціонування обладнання, перевірять злагодженість роботи наземних диспетчерів і керівників місії.

Якщо весняний запуск Crew Dragon пройде добре, SpaceX зробить пілотований політ цієї капсули вже в липні поточного року.

NASA дуже зацікавлене в успіху Crew Dragon, адже агентство має намір в майбутньому доставляти астронавтів до МКС за допомогою капсули Ілона Маска, а не «Союзів».

Крім Crew Dragon, космічне агентство США збирається користуватися і капсулою CST-100 Starliner, що розробляється Boeing.