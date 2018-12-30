Визначено головний науковий прорив 2018 року

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Експерти прийшли до висновку, що відкриття в сфері надпровідного графена є найбільш значущим проривом в науці в році, що минає 2018 році.

Співробітники наукового видання Physics World оголосили експерименти з графеном, що проводилися на базі Массачусетського технологічного інституту, – найважливішим науковим проривом року, що минає, інформують Економічні новини.

У 2018 році вчені цього інституту відкрили нову властивість графена. Керівником досліджень значився Пабло Джарійо-Ерреро. Було встановлено, що графен здатний бути і ізолятором, і провідником. При чому, "роль" залежить від кута нахилу розташування його верств по відношенню один до іншого.

Аспірант Цао Юань, учасник експерименту з графеном-ізолятором і графеном-провідником, журналом Nature був також названий однією з великих особистостей в науці-2018.

Довідка. Графен є революційним матеріалом, який відкриває величезні перспективи для розвитку технологій. Він був відкритий в 2004 році вченими Манчестерського університету. На даний момент відомо, що цей матеріал є самим електропровідним, легким і міцним вуглецевим з'єднанням.

На думку експертів, графен – відмінний замінник кремнію. Зараз відомо, що матеріал плавиться при температурі вище 3 тис. Градусів. Він в сто разів міцніше сталі, а також непроникний для багатьох газів і рідин.