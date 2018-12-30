Визначено головний науковий прорив 2018 року

РусУкр

Новини технологій

30.12.2018 г.
17:31У Китаї створили робота-павука, який вміє танцювати (ВІДЕО)
16:09У Мережу витекли дані про характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A50
12:20Визначено головний науковий прорив 2018 року
10:27Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
29.12.2018 г.
09:25Jetpack Aviation проведе першу в історії гонку на реактивних портфелях (ВІДЕО)
28.12.2018 г.
14:08Подія для світового авіабудування: Компанії Sikorsky і Boeing представили багатоцільовий вертоліт майбутнього
13:15У Мережі з'явилися зображення нового смартфона Motorola P40 з «дірявим» екраном (ФОТО)
Всі новини технологій

Аналітика

28.12.2018504

Дональд Трамп на шляху до імпічменту

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Говорити про імпічмент Дональда Трампа, начебто, ще зарано. Але події, що розгортаються у Вашингтоні, наштовхують на висновок, що все рухається саме ...
28.12.20186

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
У ТКГ погодили перемир'я в зоні ООС, США більше не мають наміру бути світовим поліцейським, а Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення ...
25.12.2018881

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію
Ситуація з виходом Великобританії з Євросоюзу заходить в глухий кут, коли і назад дороги немає, і попереду - все більш похмурі перспективи. До того ж, ...

Останні новини

30.12.2018 г.
17:56 "Меланія Трамп в ролі сварливого ельфа": У Мережі розкритикували наряд першої леді США
17:43 У карпатському селі впав метеорит
17:38 Експерти показали весь флот Великобританії на одній картинці (ФОТО)
17:31 У Китаї створили робота-павука, який вміє танцювати (ВІДЕО)
17:15 Вживання алкоголю і кави допоможе дожити до ста років
17:07 Напад на Дзідзьо: Артист просить допомоги у українців
16:42 Сухопутні сили США активно працюють над розробкою гіперзвукового зброї
16:31 У липні 2019 року український флот отримає американські катери класу Island
16:25 Міністр Йорданії потоптався по прапору Ізраїлю
16:09 У Мережу витекли дані про характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A50
16:04 Простий аспірин здатний запобігти розвитку раку печінки
15:47 Кім Чен Ин попросив главу Південної Кореї проводити побільше спільних самітів
15:22 Китай провів випробування нової балістичної ракети, яка може нанести удар по материковій частині США
15:07 Регулярне вживання м"ясних напівфабрикатів збільшує ризик захворювання на рак
14:36 Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві
13:12 У 2019 Україна відчує нові зразки зброї
12:20 Визначено головний науковий прорив 2018 року
11:18 Польща засудила 6 українців до тюремного ув'язнення
10:27 Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
29.12.2018 г.
13:08 Медведєв заявив про "відповідь" РФ на український санкції
11:04 Санкційний удар по РФ завдано. По кому і як вдарили?
09:25 Jetpack Aviation проведе першу в історії гонку на реактивних портфелях (ВІДЕО)
08:10 Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн
07:20 Сьогодні в окупованому Донбасі почався режим тиші
28.12.2018 г.
20:48 Розенко повідомив про підвищення пенсій 2 мільйонам чоловік з 1 січня
20:23 В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій
19:57 Reuters: Хакери викрали інформацію про північнокорейських перебіжчиків
19:40 Нові вимоги НБУ до банків на вкладниках і позичальниках ніяк не позначаться, - Дмитро Боярчук
17:53 Сирійський сюрприз: як телефонний дзвінок Трампа змінив війну
16:57 Військово-морський флот США "напружує м'язи" в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає
16:31 ЗСУ: Кадровій службі військового духовенства вдалося забезпечити проведення 4883 ротацій священнослужителів
15:53 The Washington Times: Китай планує захопити світ
14:22 "Працює на 99,9%": Дональд Трамп похвалив прикордонну стіну, зведену Ізраїлем
14:16 Японія б'є рекорди за кількістю смертних вироків
14:08 Подія для світового авіабудування: Компанії Sikorsky і Boeing представили багатоцільовий вертоліт майбутнього
14:00 У Києві побили відомого українського співака
13:59 Назвали причину нічних кошмарів
13:53 На території Києво-Печерської Лаври почали будувати казарми
13:47 Дієтологи склали список продуктів, шкідливість яких сильно перебільшений
13:41 ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти РФ
13:41 Скандал в королівській родині: Меган Маркл викрили в курінні марихуани
13:18 В українських аеропортах почалася масова затримка і скасування рейсів
13:15 У Мережі з'явилися зображення нового смартфона Motorola P40 з «дірявим» екраном (ФОТО)
13:12 Доведено, що життя після смерті триває
12:56 76-річний мільярдер з Нью-Йорка буде балотуватися на пост президента США в 2020 році
12:37 Знайдено секретний тунель нацистів
12:20 Ангела Меркель готувалася до своєї першої зустрічі з Трампом, вивчаючи його інтерв'ю журналу Playboy
12:03 «Ми повинні захистити наших дітей»: Головний хірург США розповів про небезпеку електронних сигарет
27.12.2018 г.
20:53 У Греції біля входу в храм вибухнула бомба
20:32 До 2020 року очікується зростання економіки і збільшення ВВП на 4-6%, - Олексій Дорошенко
20:00 ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку
19:53 Українці активно розмитнюють "євробляхи"
19:30 Вчені розповіли, що відчуває людина, коли вмирає
19:23 У Росії «банк поганих боргів» виявив дірку на два трильйони рублів
18:53 В Україні планують почати будівництво платних доріг
18:40 У Тунісі почалися акції протесту після самоспалення журналіста
17:58 СБУ заблокувала діяльність агентурної мережі російської військової розвідки
17:45 Голова НКРЕКП спростувала заяви представників Асоціації водоканалів
17:30 Археологи розкопали військову базу давніх персів
16:59 КМДА анонсувала підвищення квартплати в Києві
Всі новини »

Визначено головний науковий прорив 2018 року

Головна » Останні новини » Новини технологій » Визначено головний науковий прорив 2018 року
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Експерти прийшли до висновку, що відкриття в сфері надпровідного графена є найбільш значущим проривом в науці в році, що минає 2018 році.

Співробітники наукового видання Physics World оголосили експерименти з графеном, що проводилися на базі Массачусетського технологічного інституту, – найважливішим науковим проривом року, що минає, інформують Економічні новини.

У 2018 році вчені цього інституту відкрили нову властивість графена. Керівником досліджень значився Пабло Джарійо-Ерреро. Було встановлено, що графен здатний бути і ізолятором, і провідником. При чому, "роль" залежить від кута нахилу розташування його верств по відношенню один до іншого.

Аспірант Цао Юань, учасник експерименту з графеном-ізолятором і графеном-провідником, журналом Nature був також названий однією з великих особистостей в науці-2018.

Довідка. Графен є революційним матеріалом, який відкриває величезні перспективи для розвитку технологій. Він був відкритий в 2004 році вченими Манчестерського університету. На даний момент відомо, що цей матеріал є самим електропровідним, легким і міцним вуглецевим з'єднанням.

На думку експертів, графен – відмінний замінник кремнію. Зараз відомо, що матеріал плавиться при температурі вище 3 тис. Градусів. Він в сто разів міцніше сталі, а також непроникний для багатьох газів і рідин.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Всі статті


Армия

Гаубица 152 мм Д-20
Бронетранспортер СРМ-1 "Казак"
Бронетранспортер Wiesel (Германия)
Бронеавтомобиль Богдан Барс
Вся армия    >>

Персоны

Ангела
МЕРКЕЛЬ
Дмитрий
ФИРТАШ
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>


Лазерні технології перетворюють фантастику на реальність

Сенсація: Китай підозрюють в розробці кліматичної зброї

Свобода слова під загрозою: IT галузь проти створення аналога «Роскомнадзору» в Україні

Штучний інтелект, лазерні системи з’вязку і робототехніка: якими будуть армії майбутнього

«Цукерберг – не гівнюк»: що ховається за особистістю відомого мільярдера

Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку

Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році

Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів

"Нинішні санкції – це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 