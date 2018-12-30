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Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця

Головна » Останні новини » Новини технологій » Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
 
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Космічний зонд Chang'e-4 вже знаходиться на місячній орбіті. Апарат Китаю готується до посадки на зворотний, невидиму для нас, сторону супутника.

Про це заявили фахівці китайського національного космічного управління, інформують Економічні новини.

На їхньому офіційному інтернет-ресурсі сказано, що апарат вийшов на місячну еліптичну орбіту 30 грудня в 2:55 за київським часом.

Передача сигналу з Chang'e-4 на Землю відбувається через супутник Queqiao. Ретрансляційний супутник дозволить китайським вченим тримати зв'язок зі своїм місяцеходом.

На даний момент фахівці підбирають для свого місячного апарату час, яке б виявилося найкращим для посадки.

Довідка. Місія Chang'e-4, як і три її попередниці, отримала назву на честь богині місяця Чан'е. Апарат був запущено 8 грудня поточного року (хоча вчені спочатку мали намір реалізувати свою задумку ще в 2015 році).

В ході місії китайські вчені збираються досліджувати особливості зворотного боку Місяця. Chang'e-4 повинен визначити вік і склад грунту на невидимій для нас боці супутника.

Надалі Китай збирається провести ще серію роботизованих місій до Місяця. А ось на 20-30 рік запланована вже посадка на супутник першого пілотованого корабля.


Автор: Катерина Лукьянчук

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