NASA: Повз Землю пролетів «різдвяний» астероїд

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Вчені оприлюднили зображення, що наближається до Землі астероїда 2003 SD220. NASA підрахувало, що це небесне тіло наблизилося до нас на мінімальну відстань сьогодні, 22 грудня.

Сьогодні до Землі максимально близько підлетів астероїд 2003 SD220. Вчені NASA прозвали його «різдвяним», інформують Економічні новини.

Це небесне тіло підлетів до нашої планети на 2,81 млн. Км. Таким чином, дане зближення стало самим максимальним за останні 400 років. Таке повториться лише через 52 роки.

Фото «Різдв» астероїди астрофізики отримували з 15 по 19 грудня. Вчені зафіксували, що небесне тіло обертається навколо своєї осі. Повний оборот «різдвяний гість» здійснює за 12 діб.

Дослідники також вимірювали його довжину – вона становить 1,6 км. Було відмічено, що за формою астероїд нагадує африканського звіра – бегемота, який купається в річці. У NASA стверджують, що яскраві плями на «бегемоті» можуть бути відображенням, яке видають валуни. Темні круглі цятки ж свідчать про наявність кратерів на цьому астероїді.

Даний астероїд раніше класифікували як «потенційно небезпечний». Причиною вчені називали його розмір і близький підліт до Землі. Перші відомості про нього були отримані 15 років тому – у вересні 2003 року.