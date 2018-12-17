У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)

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Про це повідомляє компанія-творець автобуса Skywell Ukraine на своїй сторінці в Facebook.

З 13 грудня в Києві почав курсувати перший в Україні екологічний громадський транспорт – електробус. Електробус рухається по маршруту № 599, вирушаючи від м. Харківська та до вул. Андрея Шептицького, що знаходиться в Дніпровському районі столиці, інформують Економічні новини.

Екологічний автобус тимчасово на два дні відправили в Житомир на тестові випробування, однак з 21 грудня він знову буде обслуговувати громадян Києва.

Електробус має довжину майже 9 метрів, в той час як, більшість автобусів, що курсують по Києву, мають довжину приблизно 15 метрів. Електричний транспорт заряджають раз на добу в нічний час, оскільки його зарядки вистачає на відстань пробігу 300 метрів, з огляду на час годину пік. А це, як раз, повний день роботи громадського транспорту.

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Також відомо, що салон електробуса опалюється за допомогою дизельного обігрівача. Представники компанії сподіваються, що громадяни столиці залишаться задоволені комфортним салоном і плавним рухом електробуса і з часом практика пересування на екологічно чистому транспорті пошириться і на інші міста України.