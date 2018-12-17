РусУкр

Новини технологій

17.12.2018 г.
20:00У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)
13:14Microsoft включилася в боротьбу з хворобою Паркінсона
12:08Зміна клімату впливає на поведінку риб в океані
16.12.2018 г.
16:52Американці показали першого в світі робота-кур"єра (ВІДЕО)
13:32Соціальний експеримент: добровольцю заплатять 100 тис доларів за життя без смартфона
11:20NASА запустило ракету з 13 мініатюрними супутниками (ВІДЕО)
15.12.2018 г.
20:02Google і Levi's випустили розумну куртку (ВІДЕО)
Всі новини технологій

Аналітика

17.12.201861

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Німеччина переживає, так би мовити, «синдром відходу Меркель», яка, безумовно, є однією з найсерйозніших і найвпливовіших політичних фігур останніх ...
17.12.201864

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
На вихідних в соборі Святої Софії в Києві відбулась воістину історична подія - Об'єднавчий собор зі створення нової Української православної церкви ...
08.12.2018238

Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель

Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Ангела Меркель сьогодні вже покинула пост глави своєї партії, ціни на «чорне золото» різко зросли після операції ОПЕК, а міністр оборони Степан Полторак ...

Останні новини

17.12.2018 г.
20:53 Кабмін планує зменшити оклади керівників державних підприємств
20:42 Держенергоефективності радить як можна заощадити на теплі до 50%
20:29 The New York Times: Росія повільно "душить" український порт
20:24 На вихіжниї у столиці відбудуться традиційні сезонні ярмарки (адреси)
20:00 У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)
19:30 У першому місяці зими, можливо, з'явиться ще один вихідний
18:50 Гройсман радить російським чиновникам зробити все можливе для звільнення українських моряків
17:57 Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу
16:56 Штаб ВСУ: Збройні формування РФ продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)
15:55 Порошенко не планує продовжувати дію воєнного стану
14:30 The Washington Post: Росія втручалася в американські вибори в 2016 році
14:22 Назвали один з найкорисніших фруктів
14:14 Стало відомо про неоднозначні кадрові рішення нового чернігівського губернатора
14:04 Розбрат у королівській родині: Меган Маркл відмовилася святкувати Різдво з Вільямом і Кейт
13:43 В Україні офіційно оголосили епідемію грипу та ГРВІ
13:27 Поневіряння авіаносця: матроси продавали вкрадені деталі з "Адмірала Кузнєцова"
13:14 Microsoft включилася в боротьбу з хворобою Паркінсона
13:06 У столиці запустили першу електричну маршрутку
13:02 Загадковий код: Вчені розкрили істинний секрет "Таємної вечері" да Вінчі
12:52 У Криму розгорнули український прапор на підтримку полонених моряків (ВІДЕО)
12:44 Фахівці розповіли, який вид фізичної активності продовжує молодість
12:22 Стало відомо, як вилікувати застуду за добу
12:22 Військово-морський флот США зробив неймовірні знімки, що показують Перл-Харбор сьогодні і в день атаки (ФОТО)
12:08 Зміна клімату впливає на поведінку риб в океані
11:52 У Путіна "відмовилися" повертатися в ПАРЄ
11:40 Субсідіанти виявляться в "чорних" і "білих" списках. Що це означає?
10:17 Світовий борг досяг рекордного рівня. Експерти розповіли, що це означає для світу і України
09:31 "Готовий військовий варіант": Український генерал розповів про плани РФ
16.12.2018 г.
18:00 Нелегітимний 2.0: Глава УПЦ Московського патріархату втратив титул митрополита Київського
17:38 Секретна нарада керівництва Білорусі: Лукашенко заявив, що «не продасть країну за бочку нафти»
17:30 «Чоловічий», «жіночий» і «інший»: У Німеччині запровадили третю стать
17:28 Нова зарядна станція BMW і Porsche може зарядити електромобіль за три хвилини
17:15 Нова вакцина проти ВІЛ успішно пройшла випробування на приматах
17:01 Королева небес: Американка пропрацювала стюардесою 60 років (ФОТО)
16:52 Американці показали першого в світі робота-кур"єра (ВІДЕО)
16:41 "Льотчик добре знав цю машину": Стали відомі обставини катастрофи Су-27 в Житомирській області
16:28 Вчені розповіли про користь помірного вживання сала
16:18 Поповнення в королівській родині: Кейт Міддлтон чекає на четверту дитину
15:49 Іванка Трамп і Джаред Кушнер витратили 58 000 доларів платників податків за одні вихідні
15:43 Помер колишній голова Податкової академії Петро Мельник
15:37 Беззаконня, тіснота і бруд: як виглядало найбільш густонаселене місто в світі (ФОТО)
14:42 Всесвітня боксерська організація анонсувала новий чемпіонський титул
13:32 Соціальний експеримент: добровольцю заплатять 100 тис доларів за життя без смартфона
12:42 Boeing показав перший літак, зібраний на новому китайському заводі
11:20 NASА запустило ракету з 13 мініатюрними супутниками (ВІДЕО)
10:11 У Львівській області автобус зіткнувся з легковиком: є жертви
15.12.2018 г.
20:02 Google і Levi's випустили розумну куртку (ВІДЕО)
19:25 Трамп вирішив звільнити міністра внутрішніх справ США
18:17 В Україні створена Автокефальна Помісна Православна Церква
16:56 Стоматологи: Чому не можна чистити зуби відразу після сніданку
15:28 Україна та ЄС укладуть ряд важливих угод, - Климпуш-Цинцадзе
13:00 На Сумщині виявили дивовижні прикраси 5 століття (ВІДЕО)
12:00 ТОП-5 найбільш доступних авто в Україні
11:49 Ще одна країна визнала Єрусалим столицею Ізраїлю
09:52 Росію і Україну запросили на переговори по газу
14.12.2018 г.
20:59 Мінсоцполітики пропонує "руку допомоги" малозабезпеченим для відкриття власної справи
20:47 Споживачам газу без лічильників дозволили не платити борги
20:30 Стало відомо, які продукти необхідні в раціоні взимку
20:26 У ІГІЛ відбили останній анклав у Сирії, - The Guardian
20:00 Для власників електромобілів хочуть ввести нові пільги
Всі новини »

У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)

Головна » Останні новини » Новини технологій » У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Про це повідомляє компанія-творець автобуса Skywell Ukraine на своїй сторінці в Facebook.

З 13 грудня в Києві почав курсувати перший в Україні екологічний громадський транспорт – електробус. Електробус рухається по маршруту № 599, вирушаючи від м. Харківська та до вул. Андрея Шептицького, що знаходиться в Дніпровському районі столиці, інформують Економічні новини.

Екологічний автобус тимчасово на два дні відправили в Житомир на тестові випробування, однак з 21 грудня він знову буде обслуговувати громадян Києва.

У Києві почав курсувати перший в Україні електробус (ФОТО)

Електробус має довжину майже 9 метрів, в той час як, більшість автобусів, що курсують по Києву, мають довжину приблизно 15 метрів. Електричний транспорт заряджають раз на добу в нічний час, оскільки його зарядки вистачає на відстань пробігу 300 метрів, з огляду на час годину пік. А це, як раз, повний день роботи громадського транспорту.

Читайте: У столиці орудують злодії, що відбирають гаманці у жінок

Також відомо, що салон електробуса опалюється за допомогою дизельного обігрівача. Представники компанії сподіваються, що громадяни столиці залишаться задоволені комфортним салоном і плавним рухом електробуса і з часом практика пересування на екологічно чистому транспорті пошириться і на інші міста України.


Автор: Катерина Лукьянчук
Відвідувань: 50

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Підсумки дня: Жорсткий ультиматум США, екстрене засідання ядерних держав і загроза для економіки України
Підсумки дня: "Правильна відповідь" Росії від США і ЄС, голодовка українців в Грузії і ключова фігура в убивстві Гандзюк
Агресія Росії на Азовському морі: економічні наслідки
Підсумки дня: Нові звинувачення проти РФ, збори резерву першої черги і нова ера на ринку праці
Всі статті


Читайте также

У столиці орудують злодії, що відбирають гаманці у жінок
 У столиці буде створено екіпаж зоополіціі
У Дарницькому районі Києва побудували котедж для бездомних котів (ФОТО)
 У столиці відремонтують 13 станцій метро: коли і які
У Києві зафіксували сім випадків захворювання на малярію
 Стало відомо, коли в київському транспорті можна буде "розплатитися" електронним квитком
У Києві почнуть будувати нову гілку метро
 У столиці породілля викинулася з вікна пологового будинку (ВІДЕО)

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Кристин
ЛАГАРД
Алексей
НАВАЛЬНЫЙ
Андрей
ПАРУБИЙ
Все персоны    >>




Президентские выборы в Украине

Лазерні технології перетворюють фантастику на реальність

Сенсація: Китай підозрюють в розробці кліматичної зброї

Свобода слова під загрозою: IT галузь проти створення аналога «Роскомнадзору» в Україні

Штучний інтелект, лазерні системи з’вязку і робототехніка: якими будуть армії майбутнього

«Цукерберг – не гівнюк»: що ховається за особистістю відомого мільярдера

"Нинішні санкції – це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід

В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень

Простий аденовірус став причиною смерті шістьох дітей в США

Вчені розгадали загадку підвищеної концентрації ртуті в крові у тварин Арктики



bigmir)net TOP 100

 