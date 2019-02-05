Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік: традиції і прикмети свята

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Новорічні свята тривають. 5 лютого 2019 року світ відзначає Китайський Новий Рік. У Піднебесній вірять, що дотримання традицій і прикмет допоможе залучити в життя благополуччя.

Сьогоднішнє свято не прив'язаний до будь-якої чіткої дати. Перший день Нового року за східним календарем відзначають у другу молодик після зимового сонцестояння (відбувається 21 грудня). У Китаї святкування затягується на два тижні, інформують Економічні новини.

Китайський Новий рік вважається сімейним святом. Згідно з традиціями, зустріч всіх членів сім'ї в цей день обіцяє процвітання в найближчі 12 місяців.

Напередодні 5 лютого китайці ретельно прибирали будинку і викидали все непотрібні речі – робиться це для того, щоб позбутися від негативної енергетики.

Замість ялинки прийнято наряджати мандаринове дерево, яке символізує успіх і щастя. Гірлянди і червоні ліхтарі використовуються для залучення багатства і процвітання.

Феєрверки, що запускаються в Китаї на Новий рік, є не тільки яскравим видовищем, а й відлякуванням злих духів.

В цей день в Піднебесній прийнято подавати на стіл традиційні страви, що складаються з рису, риби та домашньої локшини. Також цінується запечений гусак, який символізує гармонію.

Згідно прикметам, після півночі не можна 24 години використовувати кухонний ніж, щоб не перерізати шлях до благополуччя. Протягом трьох днів не можна також нічого міняти в зовнішності – китайці вірять, що так Жовта Свиня зможе запам'ятати всіх людей в обличчя. Якщо хтось хоче кардинально змінити своє життя – йому слід в Новий рік спалити старий гардероб.